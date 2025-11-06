El alcalde de Sevilla confirma el Icónica Fest 2026 a la espera de una forma jurídica para "dotar de estabilidad"

Archivo - Imágenes del concierto de Duncan Dhu en Icónica Fest 2025 en la Plaza de España. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha confirmado este jueves una nueva edición del Icónica Santa Lucía Sevilla Fest para 2026. El evento se volverá a celebrar "de forma provisional" en la Plaza de España, a la espera de una forma jurídica que "dote de estabilidad" al festival.

En una declaración ante los medios en el Patio de Bandera Alcázar recogida por Europa Press, el primer edil ha sido cuestionado por una supuesta denuncia de 16 promotores musicales a la Fiscalía Anticorrupción en la que piden una investigación por la cesión del espacio.

Por su parte, Sanz ha señalado que los promotores pueden "ir a la Fiscalía para defender los derechos que ellos consideren", aunque ha indicado la "tardanza" en presentar el supuesto escrito. Asimismo, ha defendido Icónica Fest como "un festival que es un referente a nivel internacional".

Precisamente, el Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado este lunes los trámites administrativos para realizar una nueva ordenanza de uso de la Plaza de España. Este texto tendría como objetivo "regular el funcionamiento de las actividades de carácter efímero" que se desarrollen en el recinto, teniendo en cuenta "la singularidad del espacio y su nivel de protección patrimonial".

Hasta el 30 de noviembre está abierto el plazo de consulta pública para presentar propuestas y opiniones. Desde el Consistorio han asegurado que la nueva norma se elaborará "sin perjuicio" de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de los Espacios Públicos del Conjunto Histórico.

En septiembre, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha avalado la celebración de conciertos en la Plaza de España de Sevilla y ha querido lanzar un "mensaje importante": "No se produce deterioro físico ni menoscabo de los valores culturales de este espacio patrimonial".

FIBES VUELVE A LA NORMALIDAD TRAS EL "CASI DESBORDAMIENTO" DEL RANILLA

En paralelo, Sanz ha vuelto a señalar que se ha "recuperado" la corriente eléctrica en la zona de Fibes 1, que se encuentra cerrada desde el miércoles 26 de octubre por daños provocados por el último temporal.

En esta línea, el alcalde ha indicado que las inundaciones en el recinto se produjeron por el "casi desbordamiento" del río Ranilla, que pasa por detrás del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes).

Este miércoles, se confirmaba la celebración del Salón Internacional del Caballo (Sicab) a partir del próximo 18 de noviembre. Así como, la nueva fecha para el Salón del Motor que tendrá lugar del 11 al 15 de diciembre, tras su suspensión por el cierre del recinto.