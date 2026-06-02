El alcalde de Sevilla destaca "el ejemplo deportivo" del Isolac Caja 87 tras su "proeza" al ascender a Primera FEB

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una foto de familia con la plantilla del Isolac Caja 87. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido este martes en el Salón Colón del Ayuntamiento al Insolac Caja 87 Baloncesto en reconocimiento a la temporada que han realizado que ha culminado con el ascenso a la Primera FEB, categoría a la que acceden con apenas dos años de vida, ya que este club fue fundado en julio de 2024 por los hermanos Gonzalo y Sergio Crespo.

El alcalde ha felicitado a su presidente, Gonzalo Crespo, vicepresidente, Sergio Crespo, entrenador, Adrià Alonso, cuerpo técnico, plantilla, patrocinadores de "un equipo vencedor como el Insolac Cajasol 87 Baloncesto del que nos sentimos muy orgullosos. En menos de dos años habéis logrado una proeza al alcance de muy pocos, un ascenso a Primera LEB que a la mayoría les cuesta años, incluso décadas".

"El Caja 87", ha añadido Sanz, "ya habéis hecho historia, una historia que no ha hecho más que empezar, porque estoy convencido de que las mejores páginas están por escribir. Un club nacido fruto de una pasión, la de sus fundadores, Gonzalo y Sergio, por el baloncesto, y de su amor incondicional por su ciudad, que apenas dos años después empieza a cosechar sus frutos gracias a que se han hecho las cosas bien", ha añadido.

"Un club cargado de simbolismos. Su nombre, Caja 87, es en honor del mítico Caja San Fernando, que nació en ese año, en 1987. Juega sus partidos en el Palacio municipal de Deportes de San Pablo, que también abrió también sus puertas en ese mismo año, sus colores son el verde y el rojo, una apuesta por aunar en un solo equipo los colores deportivos de la ciudad y, para colmo, el destino ha querido que su ascenso a Primera LEB se produzca el 30 de mayo, el Día de San Fernando", ha destacado el alcalde, según una nota remitida por el Consistorio.

Por último, el primer edil ha agradecido en nombre de la ciudad la proeza lograda por el Caja 87, ha señalado el compromiso del Ayuntamiento con el deporte sevillano y con este gran equipo y ha recordado que "este club es un sueño hecho realidad, que ha hecho posible que Sevilla cuente con un equipo en Primera FEB y con una gran cantera de más de 400 niños, que son la mejor garantía de futuro para este gran club que acaba de nacer, al que le espera una gran historia por delante y que aquí, en este Ayuntamiento, la casa de todos, la casa del baloncesto, os esperamos muy pronto para celebrar juntos nuevos éxitos".