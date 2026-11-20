El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en un encuentro con mujeres empresarias de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha participado este viernes en un encuentro con mujeres empresarias celebrado en el Hotel Inglaterra junto al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno. En el mismo, ha puesto en valor el talento femenino de la ciudad y ha defendido que el papel de la Administración "debe ser facilitar, colaborar y ayudar a quienes arriesgan su patrimonio".

Durante su intervención, Sanz ha dado la bienvenida al presidente de la Junta de Andalucía al Hotel Inglaterra y ha destacado la participación en el encuentro de empresarias como Victoria, Rocío, Esperanza, Maite y Mariló, vinculadas a "sectores clave para Sevilla" como el medioambiental, el turístico, la moda, el agroalimentario y el aeroespacial, a los que ha definido como "motores fundamentales para que la ciudad sea la gran capital exportadora del sur de España".

"Este acto es un magnífico ejemplo del mucho talento femenino que hay en la ciudad de Sevilla. Hablamos de empresarias a las que nadie les ha regalado nada, empresarias que no están ahí por ninguna cuota, sino gracias a su trabajo, a su esfuerzo, a mucho sacrificio seguramente y a su talento", ha subrayado.

En esta línea, ha puesto en valor la gestión de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla durante los últimos años, al mismo tiempo que ha asegurado que el papel de la administración "no es ni intervenir, ni tutelar, ni sustituir a los que arriesgan su patrimonio y su talento; el papel de la Administración es facilitar, colaborar y ayudar."

"Estoy convencido de que lo que necesitan estas empresarias a partir del próximo 29 de noviembre es un gobierno que dé estabilidad, un gobierno que dé seguridad jurídica y, sobre todo, un gobierno que dé confianza. Estoy seguro de que todo este talento femenino que hoy está aquí va a tener un gobierno que genere mucha confianza", ha concluido Sanz.

En su intervención, el alcalde ha mostrado su apoyo a la candidatura del Partido Popular de Sevilla al Congreso y al Senado, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. "Va a ser quien lleve las muchas reivindicaciones y reclamaciones que tiene esta ciudad de Sevilla y que durante muchos años, desgraciadamente, nadie ha escuchado", ha reafirmado.