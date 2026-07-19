El alcalde de Sevilla entrega los premios XII Acuatlón Velá de Santa Ana-Menorial Iñigo Vallejo

El alcalde de Sevilla, Antonio Sanz, en la entrega de los premios XII Acuatlón Velá de Santa Ana-Menorial Iñigo Vallejo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Triana y el Río Guadalquivir de Sevilla han acogido este domingo por la mañana el XII Acuatlón Velá de Santa Ana-Menorial Iñigo Vallejo, cuyos premios ha entregado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota, los premiados han sido: Alejandro Castro y Natalia Alcón (en la distancia Sprint), Alberto Vargas y Noelia Rodríguez (en Super Sprint) y Manuel Afonso se ha impuesto en PTWC, Óscar Molino en PTS4 y Tristán Vergara en PTS7 (en las categorías de discapacidad).