El alcalde de Sevilla lamenta el fallecimiento de un policía local condecorado por rescatar a un hombre en el río

Francisco Javier Santos Arteaga, policía local condecorado en 2010 por rescatar a un hombre que se estaba ahogando en el río. - HERMANDAD DE LA SED

SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha lamentado este sábado el fallecimiento del Polícía Local Javier Santos, condecorado en 2010 con la Cruz al Mérito Policial tras salvar la vida a una persona que se estaba ahogando en el río Guadalquivir.

"No olvidaremos a Javier Santos, extraordinario Policía Local que nos ha dejado. Mi más sentido pésame a sus amigos y familia, pero, sobre todo, a su mujer e hijos, a los que mando un fuerte abrazo", ha dicho el alcalde en la red social X, en un mensaje recogido por Europa Press.

La Hermandad de la Sed, a la que pertenecía, ha manifestado igualmente su "profundo pesar" por la muerte del Santos Arteaga, costalero del Cristo de la Sed y "ejemplo de entrega, cercanía y servicio a su Hermandad de Nervión".

"Quienes compartieron camino con él guardarán para siempre el recuerdo de su bondad, su disposición constante y el cariño sincero que supo sembrar entre sus hermanos. Elevamos nuestras oraciones al Santísimo Cristo de la Sed y a Santa María de Consolación Madre de la Iglesia, para que lo acojan en la gloria eterna y concedan consuelo y fortaleza a sus familiares y seres queridos".