El alcalde de Sevilla muestra el respaldo del Ayuntamiento a la labor social de la Hermandad de la Esperanza de Triana

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, recibe a la nueva junta de gobierno de la Hermandad de la Esperanza de Triana. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido en el Ayuntamiento a la junta de gobierno de la Hermandad de la Esperanza de Triana, encabezada por su hermano mayor, Feliciano Fernández, y ha trasladado a la corporación municipal su disposición a respaldar la "extraordinaria" labor social que desarrolla la hermandad.

Durante el encuentro, ambas partes han tenido la oportunidad de abordar diferentes asuntos de interés tanto para la ciudad como para la propia corporación, compartiendo inquietudes, proyectos y objetivos comunes. En este sentido, el alcalde ha destacado que la Esperanza de Triana es "un ente fundamental de la ciudad de Sevilla y representa una parte esencial de nuestra identidad, nuestra historia y nuestras tradiciones".

Asimismo, Sanz ha puesto en valor "la extraordinaria labor social" de la hermandad, especialmente su acción en el Polígono Sur tras la reciente Misión Evangelizadora. Una labor que ha calificado de imprescindible y que, a su juicio, demuestra el compromiso permanente de las hermandades con las personas que más lo necesitan. "Esa dimensión social es una de las grandes fortalezas de nuestras hermandades", ha subrayado.

En este sentido, el primer edil ha ofrecido a la corporación el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla en el desarrollo de su obra social y ha vuelto a invitar a todos los sevillanos al festival benéfico que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en el Parque Magallanes, una actividad desarrollada junto a la Hermandad de la Macarena.

Asimismo, el alcalde ha subrayado que "las hermandades de Sevilla son, probablemente, los entes más transversales de nuestra sociedad. Llegan a todos los barrios, a todas las generaciones y a personas de cualquier condición y bueno ejemplo de ello es la hermandad de la Esperanza de Triana".

"Las hermandades forman parte de nuestras señas de identidad, de nuestra historia y de nuestro presente, pero también son protagonistas de la Sevilla del futuro. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando de la mano de todas ellas, apoyando su labor y reconociendo especialmente ese compromiso social que las convierte en instituciones imprescindibles para Sevilla", ha concluido Sanz.