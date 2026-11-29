El alcalde, José Luis Sanz, ejerciendo su derecho a voto en el Ayuntamiento de Sevilla, durante las elecciones generales del 29N. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho un llamamiento este domingo a una "participación masiva" en las elecciones generales para lograr "un cambio que beneficie a esta ciudad" y ha pedido a los sevillanos que "no nos olvidemos de lo que han supuesto estos ocho años" para la capital hispalense, marcados, a su juicio, por "inversiones que no han venido a la ciudad de Sevilla y, sin embargo, sí han ido a otras capitales y comunidades autónomas".

En declaraciones a los medios tras ejercer su derecho al voto acompañado por el candidato número uno del Partido Popular al Congreso por la provincia de Sevilla, Juan Bravo, el regidor ha subrayado que hoy es "un día importante para España, para Andalucía y para Sevilla", en el que "ha llegado el momento de que esta ciudad hable".

Asimismo, Sanz ha valorado de forma "muy positiva" el arranque de la jornada electoral en la capital andaluza, destacando que "no haya habido ningún tipo de incidencia en la constitución de las mesas" y que la apertura haya transcurrido "con normalidad en el 99 por ciento de los colegios electorales de la ciudad de Sevilla".

"Eso es lo que yo hoy pediría fundamentalmente: que vayamos a votar y que votemos por ese cambio que tanto falta hace en España, en Andalucía y en esta ciudad de Sevilla", ha concluido el alcalde.

Por su parte, el cabeza de lista del PP al Congreso por Sevilla, Juan Bravo, ha reconocido que ganar por primera vez unas elecciones generales en la provincia supone el "gran reto" de la formación.

En esta línea, ha apuntado que aunque "las encuestas dicen que puede ser", ha incidido en que "hoy es el día de verdad", en el que los ciudadanos deciden con su voto, por lo que ha animado a la participación desde la "ilusión de todo el trabajo realizado".