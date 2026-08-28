El alcalde de Sevilla recibe al presidente del Cajasol BM Proin ante el estreno del club en la Liga Asobal

De izquierda a derecha, Ricardo Villena, gerente del IMD, María Tena, delegada de Deportes; José Luis Sanz, alcalde; Juan Ramón Jordán, presidente del Cajasol Sevilla BM Proin, y Juan Andreu, director Deportivo de este club - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido al presidente del Cajasol Sevilla BM Proin, Juan Ramón Jordán, ante el inminente estreno del club en la Liga Asobal, convirtiéndose en el primer equipo sevillano en disputar la máxima categoría del balonmano español.

En el encuentro, mantenido en el Ayuntamiento de Sevilla, el presidente del Cajasol Sevilla BM Proin ha presentado el proyecto del club para esta temporada histórica en la que la entidad, 48 años después de su fundación, va a militar en la Liga Asobal, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Se trata de un acontecimiento deportivo de primer nivel que ha llevado a que el Ayuntamiento "se vuelque" con este club y con un deporte como el balonmano, "que tantos seguidores tiene en el mundo, en España y en Sevilla", ha afirmado Sanz.

En este sentido, el Ayuntamiento va a aportar una subvención de 300.000 euros para apoyar al Cajasol Sevilla BM Proin en su estreno en la Liga Asobal. Además, está invirtiendo en el Centro Deportivo Municipal Amate, sede actual del Proin, más de 3 millones de euros, con tres objetivos: convertir estas instalaciones en el segundo gran centro deportivo tras el de San Pablo, adaptar el pabellón a las exigencias requeridas por la máxima competición del balonmano español, y ofrecer al resto de clubes sevillanos que practican aquí deporte, unas instalaciones de máxima calidad.

Tras las actuaciones realizadas, el pabellón de Amate presenta una imagen totalmente renovada. Se ha puesto nueva la iluminación, se ha cambiado el suelo de la pista, adaptándolo a los requisitos exigidos por la Liga Asobal y se han instalados dos nuevos marcadores.

Además, está prevista la climatización del pabellón, que contará con placas fotovoltaicas, en cuyo contrato ya se está trabajando, y la renovación de los vestuarios.