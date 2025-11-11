El alcalde de Sevilla recibe a la regidora de Siena tras el hermanamiento con la ciudad italiana

La alcaldesa de Siena, Nicoletta Fabio, se reúne con su homólogo hispalense, José Luis Sanz, en la Casa Consistorial tras el hermanamiento entre ambas ciudades. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido este martes en la Casa Consistorial a la alcaldesa de Siena (Italia), Nicoletta Fabio. La comitiva se encuentra en la capital andaluza para la inauguración, esta tarde, de la muestra 'Sevilla encuentra Siena. Honor y Tradición. Cultura y Pasión'. Se trata de la primera acción tras el hermanamiento de ambas ciudades, formalizado mediante el Memorando de Entendimiento firmado el pasado mes de septiembre entre ambos regidores.

Así, Sanz ha destacado que para Sevilla es una satisfacción acoger "la primera de las muchas acciones que vamos a poner en marcha junto a Siena". En este sentido, "nos sentimos agradecidos por conocer, con esta muestra, "uno de los mayores tesoros culturales de esta ciudad, como es El Palio", una fiesta cargada de simbolismo, donde el caballo es el protagonista.

"Invito a descubrir durante esta semana esta celebración, que demuestra que contamos con un paralelismo maravilloso en la forma de vivir, sentir y transmitir nuestras tradiciones", ha añadido Sanz. "Esperamos que sintáis Sevilla como vuestra casa durante estos días y disfrutéis de nuestro mejor patrimonio: la hospitalidad y la calidez de los sevillanos".

El alcalde hispalense se ha mostrado convencido de que tanto la exposición, como las mesas de trabajo que vamos a desarrollar en materia de Turismo y con la oficina Sevilla open for Bussines "van a ser de gran importancia para tejer nuevas oportunidades de colaboración que vuelvan a unir pronto nuestros caminos", ha finalizado el regidor.