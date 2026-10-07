El alcalde de Sevilla supervisa los terrenos de la futura sede de Policía en la Macarena, junto al Hogar San Fernando

Una delegación municipal encabezada por el alcalde en los terrenos de la futura comisaría. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado los terrenos que albergarán la futura comisaría de la Policía Local en el distrito Macarena. Este solar, perteneciente al centro cívico Hogar San Fernando, contará con 580 metros cuadrados construidos, dos plantas, una bolsa de aparcamiento para 23 vehículos y capacidad de ampliación futura.

Según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, la propuesta se desarrollará sobre una parcela de 1.513 metros cuadrados y ha contemplado un edificio de aproximadamente 580 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos plantas de 290 metros cuadrados cada una.

En este sentido, José Luis Sanz, ha destacado que este nuevo modelo de edificaciones para las sedes de la Policía Local supone "un paso adelante para mejorar el trabajo de los propios efectivos locales, con instalaciones acordes a lo que requiere una Policía del siglo XXI y preparada tanto para las necesidades actuales como para las futuras".

El interior estará organizado atendiendo a las necesidades reales del servicio, con una diferenciación entre los espacios de atención al público, las dependencias administrativas y las zonas destinadas al uso interno, higiene y aseo de los agentes.

"Se trata de una edificación de nueva implantación, diseñada específicamente para las necesidades de la Policía Local, con altas prestaciones estructurales, térmicas, de eficiencia energética y protección contra incendios. Tendremos una sede moderna, funcional, perfectamente adaptada al servicio y con capacidad para crecer en el futuro", ha afirmado Sanz.

Asimismo, la ubicación en la parcela del mencionado centro cívico, ofrecerá una ventaja estratégica de cara al futuro, ya que permitirá ampliar las instalaciones si las necesidades del servicio aumentan.

Al hilo, el alcalde ha concluido que el Hogar San Fernando "es la opción más adecuada por las fortalezas que presenta", ya que además de los 580 metros cuadrados construidos, "permite habilitar una zona de aparcamiento propia con capacidad para 23 vehículos y, lo que es más importante, posibilidades de crecimiento futuro para la sede".