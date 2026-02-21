El alcalde de Sevilla visita la obra de reasfaltado de la Ronda, las primeras del Plan de mejora de pavimentos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en las obras de reasfaltado de la Ronda de Capuchinos. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este sábado las obras de reasfaltado de la Ronda Capuchinos iniciadas cinco días después de su anuncio. El pasado lunes, el primer edil hizo público un incremento del 43% de la inversión del Plan de mejora de pavimentos y asfalto, que alcanza los 20 millones anuales y que se ha iniciado en menos de una semana tras su anuncio.

El plan se enmarca en un "refuerzo histórico" del contrato de conservación de pavimentos, que cuenta con una dotación que duplica el contrato que había al inicio del mandato, ha recordado el Ayuntamiento en una nota. Así, el alcalde ha insistido en que "el contrato pasó de los ocho millones que destinaba el PSOE a diez; posteriormente a catorce y ahora alcanza los 20 millones, lo que supone un incremento del 43% respecto al vigente en 2024-2025. Esta inversión demuestra que recuperar el asfalto de las calles sigue siendo una de nuestras prioridades. En poco menos de tres años hemos renovado más de 150 kilómetros en la ciudad".

El alcalde anunció el pasado lunes la inversión de 10 millones de euros que se suman al Plan de Mejora de Pavimentos y Asfalto para el que el actual equipo de Gobierno ha aumentado la dotación económica en un 43% con respecto al año anterior. Los primeros trabajos incluidos en el plan de mejora del asfalto han comenzado cinco días después de su anuncio. Gracias a este plan más de una treintena de calles verán renovado su asfalto en barrios de todos los distritos; desde el Casco Antiguo hasta Triana, Nervión, Macarena, Cerro-Amate y Los Remedios, entre otros.