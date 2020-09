Alcalde de Utrera (Sevilla), "decepcionado" con Junta ante la situación "cada vez más descontrolada" del pueblo

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Utrera, el socialista José María Villalobos, se ha mostrado "decepcionado" ante las medidas anunciadas por la Junta de Andalucía para el control de la pandemia originada por el coronavirus y ha destacado su "preocupación" por la situación de esta localidad sevillana "cada vez más descontrolada".

"Lo primero que quiero dejar claro es que mi intención no es hacer un conflicto político entre administraciones. Solo me mueve la preocupación de una situación, al menos en Utrera, cada vez más descontrolada", ha afirmado en un comunicado Villalobos, quien insiste en que, "antes de llegar a un número de contagios en el que las medidas sean drásticas, con confinamientos de la población y cierre de negocios, hay que atajar cuanto antes el crecimiento de los contagios".

El regidor advierte de que, si se sigue con el crecimiento actual del virus en la localidad, "se perderá la campaña de Navidad y no se podrán celebrar los días más familiares de la Navidad". "El golpe económico y emocional en Utrera puede ser enorme", ha declarado.

El alcalde considera que "no se tiene que seguir esperando a que siga creciendo el virus en Utrera, sino atajarlo ya cuanto antes, ya que la peor decisión en salud pública es no tomar decisiones".

"Tenemos que ser honestos. La mayoría de los contagios se han producido en las fiestas alternativas a la feria, en las celebraciones de las comuniones, bodas, cumpleaños y en las reuniones de amigos. No pasa nada porque durante dos semanas se prohíban todas las celebraciones de esta naturaleza", insiste.

Por otra parte, afirma que algunas de las medidas que ha aprobado la Junta de Andalucía ya las ha tomado el Ayuntamiento de Utrera "hace tiempo", como el cierre de la residencia para salidas de los usuarios y visitas de los familiares, cierre del mercadillo, de las instalaciones deportivas, de los parques infantiles y reforzamiento de medidas preventivas en edificios públicos.

Además, menciona las "medidas restrictivas" a la hostelería y a los comercios, algo a lo que "no queríamos llegar para no restringir más la actividad de estos dos sectores tan importantes en nuestra economía".

El alcalde también ha mostrado su pesar por el mensaje "equívoco" sobre el número máximo de personas de reuniones tanto en espacios públicos como privados. "Aunque dijeron que lo iban a reducir a seis personas como pedíamos, no hay rastro de esta medida sobre el papel y entendemos que se queda como una mera recomendación", ha lamentado.

También, avisa de que "no se procede al cierre perimetral de Utrera, no se prohíben los principales focos de contagio como son las celebraciones, no se comprometen a realizar pruebas PCR y tener los resultados de las mismas en 24 horas y no se va a realizar un mayor esfuerzo en favorecer un mayor nivel de separación entre los alumnos". "Ni en estas medidas que son urgentes ni en otras muy importantes como la incorporación de rastreadores a los centros de salud o el refuerzo de la atención primaria se ha pronunciado la Junta de Andalucía", ha expresado.

En este marco, ha insistido de nuevo en pedirle a la Junta que tome medidas "valientes y con determinación". "Nosotros ya hemos tomado todas las medidas que podíamos tomar. Sé que es complicado, pero para conservar la salud y preservar nuestra economía, hay que tomar decisiones, de lo contrario lo lamentaremos", concluye.