Los alcaldes de Utrera y Los Palacios (Sevilla) insisten en desdoblar la A-362 y se reunirán con el tejido empresarial

Un año después de que las localidades de Utrera y Los Palacios (Sevilla) anunciaran su intención de crear una gran aglomeración urbana en el sur de la provincia --proyecto de conurbación--, en el marco de una estrategia conjunta de ambos consistorios, los regidores, José María Villalobos y Juan Manuel Valle, han mentenido este lunes un tercer encuentro para reivindicar de nuevo el desdoble de la A-362 y convertir ese enclave en un importante nodo de comunicaciones.

En esta ocasión, Utrera ha sido el escenario de esa reunión, según ha informado el Consistorio palaciego en un comunicado. "La falta de respuesta por parte de la Junta durante este tiempo ha sido lo habitual. En mayo del año pasado anunciaron un estudio de seguridad para mejorar el viario entre Arahal y Los Palacios, y a día de hoy no sabemos nada", han declarado ambos alcaldes.

"Después de un año de contactos a nivel institucional, por parte de la Junta de Andalucía solo nos ha recibido la delegada de Fomento, que además no ha cumplido su palabra", han destacado. Tanto el regidor utrerano como el alcalde palaciego insisten en la necesidad de que la institución autonómica "se active" para que los plazos "empiecen a correr".

"Todo el mundo sabe que una obra de esta envergadura puede tardar varios años hasta que se termina, por lo que es urgente que empiecen ya los primeros pasos antes de terminar la legislatura andaluza", han añadido.

Los Palacios y Villafranca confluye con la AP-4 y la N-IV, que conectan los puertos gaditanos con el centro peninsular; mientras que Utrera cuenta con enlace ferroviario y la autovía A-376, con rápido acceso a la SE-40 que conecta con el aeropuerto de Sevilla, y con la carretera A-394 que recorre Andalucía de oeste a este.

En este sentido, los mandatarios de ambas localidades, que cuentan en total con casi 100.000 habitantes, han anunciado nuevas medidas; entre ellas, un próximo encuentro con el tejido empresarial de la zona para explicarles el trabajo recorrido hasta la fecha y "pedirles que se sumen a las reivindicaciones". Asimismo, han indicado que comenzarán a establecer contactos con agentes sociales de ámbito provincial, como son UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), "para tejer nuevas alianzas ya que creen que se trata uno de los principales proyectos que tiene nuestra provincia sobre la mesa y tiene que ser tenido en cuenta".

Tanto Valle como Villalobos han insistido en la idea de que no descartan acciones "más contundentes" e "incluso cortes de carretera si no recibimos respuesta". "No nos conformaremos con menos, estamos con las carnes abiertas porque ese proyecto del que se ha hablado por parte de la Junta aun no está nada claro y nada concreto".