La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) destaca "la apuesta del empresariado por la excelencia"

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, visita la empresa aluminios Galisur. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha destacado este miércoles "la excelencia" del tejido industrial alcalareño poniendo en valor "la decisión, valentía y vocación hacia el crecimiento futuro a través de la innovación y la calidad certificada, lo que reafirma el posicionamiento de nuestro municipio en el sector productivo".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la regidora alcalareña se ha pronunciado en estos términos tras la visita a la empresa de aluminios Galisur, a la que ha puesto como ejemplo de "la pujanza de la industria alcalareña".

La alcaldesa, quien ha visitado esta planta en compañía del titular de Planificación Estratégica, Jesús Mora, ha reiterado la necesidad de que administraciones y empresariado "trabajen de la mano para incentivar la economía del territorio y, por ende, la generación de empleo con un crecimiento basado en la innovación y las nuevas tecnologías".

En este sentido, ha subrayado el protagonismo de las políticas municipales de apoyo al sector industrial que se impulsan desde el Consistorio de forma permanente.

Jiménez ha destacado que esa apuesta por la industria reafirma el liderazgo de Alcalá como "uno de los motores industriales y económicos de Andalucía, con más de 5.000 empresas, 21 parques empresariales, el 40% del consumo de energía eléctrica industrial de la provincia de Sevilla y el 10% de Andalucía".

"Seguiremos trabajando para abrir las puertas de nuestros parques empresariales a nuevos proyectos para que se puedan beneficiar de las condiciones que ya tienen las grandes firmas que están afincadas en Alcalá", ha añadido.

Por su parte, Jesús Mora ha detallado algunas de las claves de las políticas económicas y urbanísticas que aplica Alcalá. "Actualmente estamos trabajando en distintos desarrollos urbanísticos para poner a disposición de las empresas más de 750.000 metros cuadrados de suelo industrial; acompañamos a las empresas para la agilización y simplificación de los trámites urbanísticos; captamos fondos europeos para la modernización de nuestros parques empresariales, como los proyectos Alcalá Industria Inteligente con una inversión total en el periodo entre 2021 y 2029 de 11 millones de euros, en procesos de digitalización para videovigilancia, ciberseguridad y colaboración empresarial", ha afirmado.

Asimismo, ha puntualizado que "se ofrecen incentivos directos a las Entidades de Conservación de los Parques Empresariales para la inversión con un importe en los dos últimos ejercicios de 1.250.000 euros, y disponemos de ayudas directas a Pymes para la conversión en industria 4.0, además de programas de formación para el empleo como el RelanzaT del que se beneficiarán más de 800 personas".

Aluminios Galisur con más de 12 delegaciones y 250 trabajadores en total, es una empresa con más de 45 años de experiencia en el sector, que "sigue siendo un claro ejemplo de innovación, sostenibilidad y crecimiento empresarial".

Además, cosecha premios en distintos ámbitos, como el Reconocimiento a la Actividad Internacional por la Federación de Empresarios del Metal de Sevilla o el Accésit de Pyme Sostenible de Sevilla de la Cámara de Comercio en su VIII Edición de los Premios Pyme del Año, por su apuesta por el uso de materias primas 100% reciclables y sostenibles con el medio ambiente, disponiendo de una planta de reciclaje propia.