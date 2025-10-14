La alcaldesa de Alcalá (Sevilla) reclama a la Junta que "se aceleren los plazos" para el funcionamiento del tranvía

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, atiende a los medios tras visitar las obras de los talleres y cocheras del tranvía junto a la consejera de Fomento. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha reiterado este martes "la urgente necesidad" que tiene la ciudad de la puesta en marcha del tranvía y ha afirmado al respecto que "nos gustaría que fuese más rápido dados los problemas de conexión con la capital que tenemos en materia de transporte público".

Así lo ha expresado en el curso de la visita que, junto a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha realizado a las obras de las cocheras y talleres que se llevan a cabo junto a la barriada La Liebre, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Ana Isabel Jiménez ha comprobado, junto a la titular de Fomento, los trabajos en estas instalaciones, próximas también a la zona industrial del muncipio. "Hemos visto que las obras van avanzando, aunque a nosotros siempre nos gustaría que fueran más rápido porque necesitamos el tranvía para Alcalá de forma urgente. Tenemos muchos problemas en la conexión de transporte público con Sevilla porque sólo disponemos de una línea de autobús y resulta muy deficitaria", ha explicado la alcaldesa.

La regidora alcalareña ha señalado que la consejera, "que no ha querido dar una fecha concreta para su puesta en marcha --si bien ha fijado el funcionamiento en el primer semestre de 2026--", estima que hasta final de año se trabajará en la dotación viaria para recibir los primeros coches del tranvía.

En este sentido, ante represetantes del Gobierno municipal, la Corporación y el presidente de la Federación de Industriales, ha enfatizado en que "mantendremos la exigencia de las obras y la vigilancia en el cumplimiento de los plazos. Alcalá está cumpliendo. Por nuestra parte, con obras que complementan al tranvía como un aparcamiento disuasorio de 300 plazas o un intercambiador de transporte para dar servicio no sólo a Alcalá sino a los municipios cercanos que se servirán del tranvía".

La alcaldesa ha valorado las obras de construcción de las cocheras: "Nos alegramos de cada avance de este proyecto, pero seguimos reclamando más determinación para su finalización y puesta en marcha, cuanto antes", ha concluido.