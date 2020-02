Alcázar de Sevilla inicia el 1 de mayo el sistema nominativo en reservas 'on line' que hará las entradas intransferibles

Publicado 06/02/2020 16:59:34 CET

SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva del Real Alcázar de Sevilla ha aprobado el nuevo modelo de entrada 'on line' nominativa, que entrará en vigor desde el día 1 de mayo de 2020 y recoge el nombre, los apellidos y el DNI del visitante, siendo posteriormente comprobada y controlada en el acceso al monumento.

El Ayuntamiento de Sevilla indica en una nota de prensa que hasta el día 1 de mayo, el sistema de reserva por Internet para las entradas de febrero, marzo y abril, así como el acceso, continuará como hasta ahora de forma transitoria, si bien por defecto exigirá DNI o pasaporte, nombre y apellidos, aunque sin límite de tiques.

Las reservas que se realicen para el 1 de mayo y en adelante asignan cada entrada a un DNI o pasaporte y al nombre y apellidos del titular. Estas entradas saldrán a la venta el 1 de marzo.

En una misma operación se podrán adquirir hasta 30 entradas, pero cada una de ellas con su identificación, algo que también facilita la formación de grupos. Por ejemplo, una persona puede comprar su entrada y la de toda la familia aunque para cada uno de sus miembros debe consignar DNI, nombre y apellidos en el momento de hacer la reserva.

Tal como señala, este sistema ya se ha probado con éxito en las entradas nominativas de las visitas gratuitas de las tardes de los lunes, para las que se introdujo tras "constatarse una inusual acumulación de entradas", y rige también en otros monumentos españoles.

"Es una iniciativa que trata de evitar la acaparación y posterior reventa de entradas a un precio muy superior al oficial", indica. Las entradas cuestan11,5 euros con carácter general, gratis en el caso de nacidos o residentes en la ciudad y desempleados de la provincia de Sevilla, así como con distintos descuentos para pensionistas y estudiantes.

"Por tanto, protegemos al visitante al tiempo que seguimos también trabajando en la reducción de las colas de acceso frente a la Puerta del León y reforzamos la seguridad en monumento", ha comentado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz (PSOE), al término de la reunión de la Comisión Ejecutiva del Real Alcázar.

La normativa aprobada precisa que esa entrada adquirida vía 'on line' tendrá carácter personal e intransferible, de ahí que no se podrá ceder a otra persona distinta a la registrada como beneficiaria en el sistema de compra. El acceso será a través de la Puerta del León a la hora indicada en la entrada con un margen exclusivamente de 15 minutos antes y después de la misma.

La entrada dará derecho a visitar el Real Alcázar en todo su recorrido abierto al público y para sus exposiciones permanentes y temporales, salvo el Cuarto Real Alto, que requiere reserva de un tique específico. En todo momento el visitante deberá conservar la entrada.

Las entradas adquiridas no admiten ni cambio ni devolución, salvo cuando no haya sido posible realizar la visita por una causa imputable al Patronato del Real Alcázar de Sevilla o cuando concurran supuestos de causa mayor, que, en todo caso, serán valorados individualmente. Este sistema no afecta a las entradas adquiridas en taquilla, que sólo serán válidas para el día y la hora de adquisición.

Una vez que la taquilla se traslade junto al Patio de Banderas, ya que en estos momentos la futura ubicación ya se encuentra en obras, se podrá escoger la hora de acceso por la Puerta del León, permitiendo al visitante una mejor planificación de su visita a la ciudad y contribuyendo, a su vez, a reducir las colas, según ha explicado Muñoz.