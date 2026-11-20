Archivo - Alejandro Sanz corona su concierto de Nueva York bailando con Stephanie Cayo, en foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

Las entradas salen a la venta el martes 24 de noviembre, a las 10 horas, en 'www.iconicafest.com' SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Sanz actuará el próximo 19 de junio en Icónica Occident Sevilla Fest, y lo hará en el marco de su nueva gira '¿Y ahora qué?', una cita que reunirá algunas de las canciones más emblemáticas de su trayectoria con los temas de su último proyecto discográfico, en una propuesta que refleja la evolución artística y musical que atraviesa el cantante. Las entradas salen a la venta el martes 24 de noviembre, a las 10 horas, en 'www.iconicafest.com'.

Su gira internacional, iniciada en septiembre de 2025, habrá sumado 76 conciertos a su cierre, con 69 actuaciones con todas las localidades agotadas, tras recorrer doce países y Puerto Rico y pasar por algunos de los escenarios más importantes de América y Europa, informa la organización en un comunicado.

Sanz ha obtenido recientemente otro reconocimiento internacional: el Latin Grammy 2026 al 'Mejor Álbum Pop Contemporáneo' por el citado trabajo --'¿Y ahora qué?'--, con el que el artista obtiene este galardón por segundo año consecutivo en la misma categoría, después de que la primera entrega del proyecto fuera premiada en 2025.

Publicado en 2025, este álbum abrió una nueva etapa artística y personal para Alejandro Sanz, después de dos años de exploración creativa entre España y Estados Unidos. En este trabajo, el artista se apoya en productores de la nueva escena musical "para explorar nuevos ritmos y géneros, en un viaje de emociones y nuevos comienzos narrado desde la honestidad que caracteriza sus composiciones".

Desde su debut en 1991 con 'Viviendo Deprisa', Alejandro Sanz ha construido una de las carreras más destacadas de la música internacional. Con más de 25 millones de discos vendidos, todos sus álbumes han alcanzado la categoría de múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Se trata del artista español con mayor número de premios Grammy de la historia: Latin Grammy y cuatro Grammy. A lo largo de más de tres décadas, ha colaborado con grandes nombres de la música internacional, entre ellos Alicia Keys, Shakira, Camila Cabello, Laura Pausini, Juanes, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Carlos Vives, Paco de Lucía, Pablo Alborán, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina o Tony Bennett, entre muchos otros.

ARTISTAS CONFIRMADOS EN 2027

Con las confirmaciones de Dani Martín (3 de junio), El Barrio (5 de junio, 'sold out'), Hakuna (11 de junio), Antoñito Molina (18 de junio), Alejandro Sanz (19 de junio), Queens of Stone Age (20 de junio), Alejandro Astola y Carmen Avilés (25 de junio), SFDK (26 de junio), Evanescence (29 de junio) Santana (4 de julio), Rod Stewart (6 de julio), Noah Kahan y Alyssa Grace (7 de julio), Pixies (8 de julio), Melendi (9 de julio) y Camilo (11 de julio), Icónica Occident Sevilla Fest continúa configurando su séptima edición, que volverá a reunir algunas de las voces más influyentes de la música internacional, y a ofrecer experiencias únicas en un entorno excepcional.

En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel ecléctico, diverso y de primer nivel. Icónica Occident Sevilla Fest ha logrado posicionarse como el evento musical líder en venta de entradas en España y una de las principales vivencias musicales de Europa, con cifras récord conseguidas en solamente seis ediciones.

En las últimas ediciones han pasado por Icónica artistas de renombre como Patti Smith, C. Tangana, Culture Club, Scorpions, Anastacia, Laura Pausini, Take That, Chayanne, Pet Shop Boys, Maná, Jean-Michel Jarre, Kylie Minogue, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Juan Luis Guerra, Marilyn Manson, Maroon 5, The Prodigy o Sting, la cita aspira a lograr en 2027 su propuesta más ambiciosa.