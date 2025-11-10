El periodista y escritor Alfonso Javier Ussía Hornedo recibe el Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril 2025 en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor Alfonso Javier Ussía Hornedo ha recibido este lunes el Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril 2025 en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla. La Fundación ha destacado el compromiso durante la carrera de Ussía con "la memoria, la justicia, la dignidad y la verdad".

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha subrayado que es un "escritor comprometido" que conoce lo que supone vivir bajo "la amenaza permanente de ETA". La banda terrorista tuvo amenazado a su padre porque "fue de los pocos que nunca se achantó ante ETA".

A dos meses de cumplirse 28 años del asesinato de Alberto Jiménez-Becerril y su mujer, Ascensión García Ortiz, ha indicado que el olvido es el "mayor desprecio que se puede hacer a las víctimas y sus familiares, porque supone asumir que aquello no pasó o que no pasó tanto". "Mientras existan fundaciones como La Fundación Alberto Jiménez-Becerril, no tendrá cabida el olvido", ha subrayado.