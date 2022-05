La Algaba (Sevilla) acoge una mesa redonda de Prodetur destinada a mejorar la competitividad de autónomos

LA ALGABA (SEVILLA), 18 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Prodetur, Manuela Cabello, ha participado en la inauguración de un encuentro para autónomos de la peluquería y estética en el municipio de La Algaba (Sevilla), en el que han abordado temas como la digitalización en los negocios de este colectivo de la provincia; la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en estos negocios; información sobre ayudas y subvenciones para trabajadores por cuenta propia y las actuales negociaciones sobre modificación de la base de cotización por ingresos reales.

Organizado por Prodetur, en colaboración con la Unión de Autónomos de Andalucía (UATAE) y el Ayuntamiento, en el acto han participado además de Cabello, el regidor algabeño, Diego Manuel Agüera, el presidente de Uatae, José García, y el presidente de Asociación de Peluquerías y Estéticas de Sevilla (APE), Alejandro Lebrón, según detalla el organismo provincial en un comunicado.

Precisamente a este colectivo del comercio local ha ido dirigida esta mesa redonda, a la que han asistido una treintena de empresarios locales, de forma participativa, con el objetivo de "crear un ambiente de intercambio de ideas" por parte de los asociados del sector concreto, y entender su problemática, incertidumbre y preocupaciones.

Cabello ha destacado la importancia de la digitalización en los pequeños autónomos "no solo en las temáticas, sino también en la práctica. Las formaciones virtuales y/o digitales están teniendo bastante éxito, debido a lo complejo de conciliar vida laboral y familiar, y mucho más si hablamos de pequeños negocios de autónomos no empleadores de la provincia, los cuales, con este tipo de formaciones no tendrían que enfrentarse al transporte o a la falta de tiempo".

Este es el primer encuentro que se celebra este año dirigida a los autónomos por parte de la Uatae y la Diputación a través de Prodetur. Durante el mes de junio están previstos cuatro más --Santiponce, Benacazón, Valencina de la Concepción y Estepa--.