La Algaba (Sevilla) apoya al comercio local en Navidad con estancias en hoteles de 5 estrellas y premios en la Cabalgata

Presentación de la campaña municipal de apoyo al comercio de La Algaba en Navidad. - AYTO. DE LA ALGABA

LA ALGABA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) ha presentado su campaña de apoyo al comercio local durante la Navidad, que bajo el lema 'La Algaba, compramos de corazón' busca dinamizar el comercio de proximidad y premiar la fidelidad de los vecinos durante estas fiestas.

En este sentido, el Consistorio ha puesto en marcha una iniciativa que beneficia a más de 90 comercios de diversos sectores --alimentación, moda, complementos, ópticas, belleza, hogar, joyería, juguetes, libros, recambios de automóvil, entre otros-- y que se prolongará del 12 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, informa en una nota de prensa.

La campaña contempla 9.000 euros en premios: sorteo de seis fines de semanas en hoteles de 5 estrellas y 6.000 euros que se lanzarán durante la Cabalgata de Reyes desde la terraza del Ayuntamiento, "en bolas con lotes de productos".

Para participar, los vecinos que lo deseen podrán depositar los tiques de compra realizadas durantes ese periodo --superior a 15 euros- en las urnas ubicadas en varias dependencias municipales. Para elloo, los establecimientos adheridos recibirán una tarjeta que deberán rellenar con sus datos personales y grapar el citado tique de compra.

El sorteo final tendrá lugar el 9 de enero de 2026 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. En esta ocasión, como novedad, los premios que se hallan en esas bolas se canjearán en una tómbola instalada en el Consistorio, donde se reunirán los lotes de productos que los ciudadanos que resulten agraciados podrán retirar.

El alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, explica que con esta nueva campaña "seguimos apostando por nuestros autónomos, empresarios y emprendedores, poniendo recursos específicos dirigidos a incentivar el consumo local en nuestros comercios algabeños y convertir la experiencia navideña en un incentivo para todos".