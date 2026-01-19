La Algaba (Sevilla) no acudirá a Fitur en solidaridad con las víctimas del accidente de Adamuz,"en línea con Diputación"

Archivo - Varias personas recogen folletos con destinos turísticos del pabellón de la Diputación de Sevilla en Fitur. - EUROPA PRESS - Archivo

LA ALGABA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) ha informado de que no acudirá a la Feria Internacional del Turismo de Madrid (Fitur) 2026, prevista para esta semana, "en solidaridad" con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este domingo en la localidad cordobesa de Adamuz.

"Esta decisión se adopta en consonancia con la postura y la línea marcada por la Diputación, y conlleva la suspensión de todas las actividades institucionales y promocionales que estaban previstas durante estos días", informa el Consistorio en un comunicado.

Asimismo, el Ayuntamiento de La Algaba se ha sumado al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y desea trasladar "su más sentido pésame" a las familias de las víctimas, así como "expresar su apoyo y desear una pronta recuperación a las personas heridas".