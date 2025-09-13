La Algaba (Sevilla) valora el éxito de la Carrera Nocturna, con más 300 corredores en un circuito urbano de 9 kilómetros

LA ALGABA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El inicio de la temporada deportiva de La Algaba (Sevilla) ha vuelto a marcar la celebración de la Carrera Nocturna 'Memorial José María Arena Bencano', en la que más total de 300 participantes han realizado un circuito urbano de 9.000 metros.

Un recorrido marcado por un público que ha animado el paso de los corredores por el casco urbano y que culminaba en el Estadio Pedro Bazán, donde se volvió a vivir el ambiente festivo y amistoso entre los participantes que caracterizan esta prueba deportiva, señala el Consistorio en una nota de prensa.

Un evento que comenzaba en ese mismo estadio con las carreras infantiles. Así, el delegado de Deportes del Ayuntamiento, José Geniz, se ha mostrado satisfecho con el desarrollo de la prueba y ha agradecido la labor y el trabajo a todo el conjunto de voluntarios, clubes participantes, fuerzas y cuerpos de seguridad que se han desplegado por el circuito urbano, "para que, un año más, la carrera haya sido un éxito y para que La Algaba siga siendo una ciudad para el deporte".