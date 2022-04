Alrededor de 700 especialistas debaten en Sevilla sobre los tratamientos oncológicos para el cáncer de piel

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, en el XVIII Congress of the European Association of Dermato-Oncology (EADO), el mayor encuentro científico internacional sobre cáncer de piel.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), ha destacado la importante labor de investigación médica realizada por las instituciones científicas y universitarias de la ciudad durante el XVIII Congress of the European Association of Dermato-Oncology (EADO), el mayor encuentro científico internacional sobre cáncer de piel. Organizado por la Asociación Europea de Dermato-Oncología (EADO), reúne hasta este sábado 23 de abril a más de 1.000 profesionales y expertos internacionales en este campo de la medicina y representantes de entidades médicas y empresas del sector, de ellos 700 de forma presencial.

"Sevilla tiene un tejido científico y de investigación de primer nivel y hospitales universitarios que son referencia en investigación en España. Cuenten con la comunidad científica" de la ciudad, ha trasladado el alcalde durante la recepción a los participantes en esta cita internacional que se desarrolla en el hotel Barceló Renacimiento. "Que el congreso se celebre en Sevilla supone el reconocimiento al papel de la dermato-oncología andaluza y sevillana, especialmente, de los hospitales universitarios con sede en la ciudad", ha abundado en una nota de prensa del Consistorio.

Muñoz ha comentado también la "dilatada experiencia" que acumula Sevilla en albergar eventos profesionales y científicos asociados a la salud, que, además, suponen una oportunidad para divulgar avances médicos y tecnologías aplicadas a la medicina. "De hecho, a este congreso seguirán en los próximos meses otras grandes citas del mismo sector". Es el caso del Congreso Nacional de Técnicos en Cuidados de Enfermería en Emergencias Sanitarias, el Congreso de la Asociación Europea de Investigación contra el cáncer en mayo; el Congreso Anual ECSS (European College of Sport Science), el Congreso Mundial de la Federación Internacional del Farmacia en septiembre, o el Congreso Nacional de la Semergen-Sociedad Española de Médicos en Atención Primaria para octubre.

"Este Congress of the European Association of Dermato-Oncology prestará especial atención al diagnóstico precoz del cáncer de piel. Y aquí tengo que relacionar este ámbito de la medicina con la necesaria construcción de un mundo medioambientalmente más sostenible a través de iniciativas que luchen contra el cambio climático. Esta lucha es ya una emergencia y en ella la ciudad de Sevilla está firmemente comprometida.", ha concluido.

EADO, con más de 110 ponentes, está diseñado como foro científico de debate, investigación e intercambio de experiencias, novedades y resultados sobre los mejores procedimientos diagnósticos y terapéuticos para pacientes con cualquier tipo de cáncer de piel. "La elección de Sevilla para la celebración de este encuentro científico de primer nivel médico reconoce el papel de la dermato-oncología española y andaluza en el contexto internacional, donde los profesionales españoles participan de forma habitual en sociedades científicas europeas", según destaca la organización.