Un alumno de la US sensibilizará sobre el vapeo en el Polígono Sur de Sevilla con una beca de la Fundación ONCE

Archivo - Un joven sujeta un vaper con su mano izquierda, como imagen de recurso. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Daniel Martín ha sido elegido como uno de los 14 universitarios con discapacidad que ha recibido una ayuda de la Fundación ONCE para continuar su carrera investigadora en la primera edición del programa 'Fundación ONCE-Investiga'. Gracias a esta beca, podrá llevar a cabo un proyecto de sensibilización sobre el consumo de vaper entre jóvenes en situación de vulnerabilidad social del Polígono Sur, con el objetivo de frenar el avance del vapeo entre adolescentes.

Las intervenciones educativas, dirigidas a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de los últimos cursos de Educación Primaria, estarán lideradas por estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sevilla, a través de una metodología de aprendizaje-servicio --combinando la formación académica del alumnado universitario con una acción directa en la comunidad--, en donde desarrollarán talleres educativos en centros del Polígono Sur, fomentando el pensamiento crítico y la adopción de hábitos saludables.

La ayuda, vinculada a su tesis doctoral en el Programa de Doctorado en Farmacia de la Universidad de Sevilla y con una duración aproximada de dos años, le permitirá profundizar en una realidad preocupante: el aumento del uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes y la percepción errónea de que su consumo entraña menos riesgos que el tabaco tradicional, como explica la US en un comunicado.

El estudio presenta un diseño cuasiexperimental antes-después y evaluará el impacto de la intervención en los conocimientos, actitudes y conductas del alumnado frente al vapeo. El proyecto incluye la formación de los universitarios, la elaboración de materiales didácticos, la implementación de talleres, la recogida y análisis de datos y la posterior difusión científica de los resultados en congresos y publicaciones especializadas.

Martín ampliará así su experiencia en el desarrollo de actividades de sensibilización, tras su participación en los actos conmemorativos del Día Sin Humo en la Universidad de Sevilla, donde ya tuvo oportunidad de trasladar sus conocimientos a más de medio centenar de estudiantes de 3º de la ESO del IES Velázquez, e informarles entre otras cuestiones de la enfermedad evali, causada por el uso de los vapeadores.

La evidencia científica actual apunta que el consumo de los cigarrillos electrónicos ocasiona un daño pulmonar potencialmente mortal. Según el 'Informe sobre los cigarrillos electrónicos: situación actual, evidencia disponible y regulación', existe evidencia científica de los efectos que puede ocasionar el vapeo a corto plazo. Sin embargo, debido a que llevan poco tiempo en el mercado, aún hay poca información de las consecuencias a largo plazo.

A diferencia de otras patologías relacionadas con fumar o el consumo de productos de tabaco que pueden tardar muchos años en presentar síntomas, el desarrollo de los síntomas del EvaliI es muy rápido, "en pocos días o semanas se presentan síntomas de afección pulmonar que pueden llevar a la muerte del paciente. La afección no parece relacionada con ningún tipo de infección", asegura el informe.

La beca de la Fundación ONCE permitirá a Daniel Martín dedicarse de manera prioritaria a la investigación, contando con respaldo institucional y recursos para el desarrollo y la divulgación de los resultados. Según ha señalado, esta ayuda "supone para mí mucho más que una financiación, un reconocimiento a la capacidad investigadora de las personas con discapacidad y una oportunidad para consolidar la vocación científica en el ámbito de la educación para la salud y la farmacia social".

AYUDAS DE 18.000 Y 30.000 EUROS

La iniciativa se enmarca en la primera edición del programa 'Fundación ONCE-Investiga', cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), que ha concedido un total de 14 ayudas a estudiantes con discapacidad que desarrollan investigaciones pre y postdoctorales en universidades y centros de referencia de todo el país.

El acto de entrega de las ayudas, dotadas con 30.000 euros para proyectos de investigación y 18.000 euros para doctorado, se celebró en la sede madrileña de Por Talento Digital y contó con la participación del secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa; el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Luis Cayo Pérez; y el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de la sectorial de I+D+i de CRUE, José Julián Garde.

Durante el acto, los intervinientes subrayaron la necesidad de derribar las barreras estructurales, sociales y económicas que aún limitan la presencia de personas con discapacidad en la ciencia, la investigación y la docencia. Coincidieron en que la excelencia científica solo puede alcanzarse desde la inclusión y defendieron que el talento no puede desaprovecharse.

Los proyectos becados en esta primera edición, además de la concedida a la Universidad de Sevilla, se encuentran investigaciones que versan otras sobre la transición energética en España o el desarrollo de estrategias sostenibles de control biológico, reflejo de la diversidad y el impacto social de las iniciativas respaldadas.

El programa está dirigido a universidades y centros de investigación, que son los encargados de canalizar las ayudas hacia doctorandos e investigadores postdoctorales con discapacidad, consolidando así un modelo que aspira a ampliar la presencia de este colectivo en el sistema científico español.