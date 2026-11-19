Archivo - La Plaza de España durante la celebración de Icónica Santalucía Sevilla Fest. Imagen de archivo - ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST - Archivo

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora estadounidense Alyssa Grace será la artista invitada que abrirá el concierto de Noah Kahan el 7 de julio de 2027 en Icónica Occident Sevilla Fest. La joven intérprete, que se ha convertido en una de las nuevas revelaciones de la escena musical internacional, acompañará al artista estadounidense en una de las citas de la próxima edición del festival.

Según ha detallado Icónica Fest en una nota, procedente de Torrance, California, Alyssa Grace ha protagonizado un ascenso meteórico durante 2026 gracias a una propuesta musical que combina la tradición acústica y la sensibilidad de la composición de raíz con una mirada contemporánea y una forma de narrar especialmente conectada con su generación.

Su voz, capaz de transitar entre la delicadeza y la intensidad emocional, y unas letras que abordan sin artificios las experiencias personales han sido algunas de las claves de su rápida conexión con el público. Su irrupción internacional llegó con 'Bloodstream', canción que alcanzó las listas de Billboard en Estados Unidos y Canadá y que acumuló dos millones de reproducciones durante su primer día de lanzamiento.

Además, el tema se convirtió en un fenómeno en TikTok, plataforma en la que sus canciones suman más de 4.000 millones de visualizaciones. Otros de sus primeros lanzamientos, como 'Dog with a bone' y 'Picking petals', contribuyeron también a impulsar su proyección internacional. En Spotify, la artista ha superado los once millones de oyentes mensuales.

En julio de 2026 publicó su primer EP, Spilling my guts, un trabajo que reúne sus primeros éxitos en un relato musical sobre la inseguridad, el crecimiento personal, los vínculos emocionales y las distintas formas de amar.

Para este lanzamiento ha trabajado junto a productores como Steven Martinez e Idarose, dando forma a un sonido propio que mantiene la honestidad y la cercanía de sus composiciones.

En apenas seis meses desde su irrupción, Alyssa Grace ha conseguido entrar en las listas internacionales, acumular cientos de millones de reproducciones, protagonizar entrevistas en medios especializados como Genius, Ones To Watch y SiriusXM Hits 1 y agotar en cuestión de minutos las entradas de sus primeros conciertos como cabeza de cartel.

Su proyección internacional también la ha llevado a incorporarse a la gira de verano por Australia y Nueva Zelanda de Alex Warren.

La presencia de Alyssa Grace en Icónica Occident Sevilla Fest ampliará así la experiencia musical de la noche del 7 de julio, sumando al concierto de Noah Kahan una de las voces emergentes que más atención están despertando en la escena internacional.

ICÓNICA OCCIDENT SEVILLA FEST 2027

Con las confirmaciones de Dani Martín (3 de junio), El Barrio (5 de junio, ya sold out), Hakuna (11 de junio), Antoñito Molina (18 de junio), Queens of Stone Age (20 de junio), Alejandro Astola y Carmen Avilés (25 de junio), SFDK (26 de junio), Evanescence (29 de junio) Santana (4 de julio), Rod Stewart (6 de julio), Noah Kahan y Alyssa Grace (7 de julio), Pixies (8 de julio), Melendi (9 de julio) y Camilo (11 de julio) Icónica Occident Sevilla Fest continúa configurando su séptima edición, que "volverá a reunir algunas de las voces más influyentes de la música internacional, y a ofrecer experiencias únicas en un entorno excepcional".

En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel ecléctico, diverso y de primer nivel. Icónica Occident Sevilla Fest ha logrado posicionarse como el evento musical líder en venta de entradas en España y una de las principales vivencias musicales de Europa, con cifras récord conseguidas en solamente seis ediciones.

Aunque sus carteles han estado llenos de nombres icónicos de la música de todos los tiempos, como Patti Smith, C.Tangana, 50 Cent, Deep Purple, Culture Club, Scorpions, Anastacia, Laura Pausini, Jamie Cullum, Marc Anthony, Tom Jones, Keane, Take That, Justin Timberlake, Chayanne, Pet Shop Boys, Maná, Residente, Cypress Hill, Megadeth, Madness, Jean-Michel Jarre, Kylie Minogue, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Juan Luis Guerra, Marilyn Manson, Moby, Maroon 5, Fatboy Slim, Rubén Blades, Jamiroquai, The Prodigy o Sting, la cita aspira a lograr en 2027 su propuesta más ambiciosa.

Icónica Occident Sevilla Fest está organizado por Green Cow Music y cuenta con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Sevilla. La cita afronta una nueva etapa para consolidarse como una de las grandes citas culturales de Europa de la mano de la aseguradora Occident, que se ha convertido en patrocinador principal y da nombre al festival.