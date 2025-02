Por Andalucía y Adelante pedirán este jueves en el Parlamento el cese y reprobación de delegado de Educación de Sevilla

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía han pactado una enmienda al contenido de la Proposición no de Ley (PNL) que este jueves debatirá el Pleno del Parlamento de Andalucía sobre el alumnado con necesidades educativas especiales, con la cual reclamarán el cese y reprobación del delegado provincial de Educación, Miguel Ángel Araúz, por las afirmaciones que hizo en una reunión con asociaciones de padres y madres de estos alumnos con necesidades y en la que aseguraron que se mofó de sus reivindicaciones sobre el profesorado de apoyo.

La presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha revelado este acuerdo en rueda de prensa, que supone elevar el cariz político de esa iniciativa, cuya autoría es de Por Andalucía, centrada originariamente en reclamar más recursos humanos para esos alumnos.

Mora ha justificado ampliar el propósito de la PNL al esgrimir que "el señor Miguel Ángel Araúz, por las declaraciones tan absolutamente bárbaras, se rio de las familias" y ante lo cual ha esgrimido el plantemiento que "esto no se puede dejar pasar".

La diputada de Adelante ha considerado que la continuidad en el cargo de Araúz "supone que Moreno Bonilla está asumiendo estas declaraciones", conclusión que ha ratificado por el tono en que respondió, esgrimiendo la trayectoria del delegado de Educación y su condición de psicólogo, hace quince días en la Cámara a una pregunta de Adelante al respecto.

Ha sostenido que las manifestaciones de Araúz en ese encuentro con los padres, en las que vino a menospreciar el personal de apoyo que pudieran necesitar los alumnos, "no es solamente es un problema de palabras", para subrayar entonces "la falta de intención (de la Junta de Andalucía) de poner recursos a los niños con necesidades educativas especiales".

"No vamos a permitir normalizar discursos que atentan contra la dignidad de nuestros niños", ha proclamado Mora para plantear la aspiración de la PNL, que ha advertido que "no vamos a permitir que se pisoteen los derechos de los más vulnerables", antes de ratificarse en que "exigimos el cese de este señor y su reprobación", así como "un compromiso real" del Gobierno andaluz "para que se pongan encima de la mesa recursos y personal" con el argumento de que "la educación pública de calidad no deja a nadie atrás".

POR ANDALUCÍA SITÚA COMO "UN GESTO" EL CESE DEL DELEGADO

La portavoz adjunta del Grupo Por Andalucía, Alejandra Durán, ha afirmado en esta línea "que pedimos al Gobierno andaluz también un gesto", que ha concretado en "el cese del delegado de educación y que se repruebe el comportamiento y no se le blanquee como hizo el señor Juan Manuel Moreno Bonilla en el pleno anterior".

Durán ha explicado que "acompañaremos a las movilizaciones" que habrá este jueves de las familias ante la fachada principal del Parlamento, tras recordar que "estas familias han colaborado en esta iniciativa", además de docentes y sindicatos, así como ha recriminado al Partido Popular "que no se puede normalizar que las familias tengan que estar manifestándose ni recorriendo las delegaciones para demandar un derecho contemplado por nuestro Estatuto de Autonomía y por la Constitución".

Ha recordado que "nosotros venimos a cuantificar en 9.000" la cifra de profesores necesarios para atender al alumnado y ha recordado que "es una cifra muy alejada" de la aprobada este martes por el Consejo de Gobierno en su oferta pública de empleo con 3.531 docentes.

REPROCHE POR RETRASO EN DEBATE DE LA LEY DE MENOPAUSIA

En el ámbito parlamentario Mora ha recriminado un retraso de 10 meses en el debate en Pleno de la Proposición de Ley relativa a lucha contra la discriminación por menopausia. Tras recordar que está publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) desde mayo de 2024, ha sostenido que "el Partido Popular sigue mareando la perdiz" acerca de su inclusión en el orden del día del Pleno.

Ha defendido su carácter "pionero" en España por cuanto supondría "ser los primeros que regularamos derechos y un avance para el feminismo increíble", por lo que ha inferido que el retraso en su debate supone "un perjuicio para las mujeres" por cuanto "no avanzamos en derechos por esta desidia".