Andalucía contabiliza nueve asesinatos machistas en 2025 tras confirmarse el caso de la mujer de Sevilla Este

Portal en la calle Tigris 2, donde se ha producido el asesinato de una mujer. A 28 de septiembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía contabiliza nueve mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de 2025 tras confirmar el Ministerio de Igualdad como asesinato por violencia de género el caso de la mujer de 29 años degollada por su expareja este pasado domingo 28 de septiembre. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El Ministerio ha elevado a 28 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, y a 1.323 desde 2003, fecha desde la que existen registros oficiales, tal como han confirmado desde el departamento de Ana Redondo. Por comunidades, Andalucía cuenta este año, hasta la fecha, con el mayor número de asesinadas por violencia de género, con nueve casos. Le sigue Asturias, con tres; Canarias, Cataluña, Extremadura y Galicia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y La Rioja, con uno cada una.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, confirmaba este domingo que la víctima asesinada en el barrio de Sevilla Este --el pasado 7 de septiembre, hubo un asesinato machista en el barrio sevillano de Valdezorras y el 1 de septiembre, en Motril (Granada)-- "tenía expediente abierto" en el sistema VioGén por episodios anteriores de violencia "en los que se podría haber visto envuelta", aunque "no consta la existencia de denuncias previas ni medidas de protección judicial en vigor".

Toscano detallaba que la víctima era una mujer de 29 años que mantenía una relación sentimental con el principal sospechoso, un varón de 21 años. El presunto agresor ha sido detenido y trasladado al hospital en estado grave tras llevar a cabo una actuación autolítica, una vez realizada la agresión mediante el uso de armas blancas.

Finalmente, realizaba un llamamiento "no sólo a las mujeres que puedan sentirse víctimas de cualquier tipo de agresión sino a la sociedad en su conjunto para que cuenten con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puesto que se trata de salvar vidas". El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, condenó el asesinato y reconoció sentirse "consternado ante el terrible suceso acontecido" en Sevilla Este.