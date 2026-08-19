Andalucía eleva a 47 los casos de virus del Nilo tras detectar un nuevo caso grave en Dos Hermanas (Sevilla)

Archivo - Un operario inician las labores de fumigación y el tratamiento de imbornales contra el mosquito para prevenir el Virus del Nilo - María José López - Europa Press - Archivo

DOS HERMANAS (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

Andalucía ha elevado a 47 el número de casos humanos de fiebre del Nilo Occidental registrados en lo que va de 2026, después de que la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias haya notificado este miércoles un nuevo caso grave en Dos Hermanas (Sevilla).

En concreto, desde la última actualización realizada el pasado lunes, se ha localizado un nuevo caso en Dos Hermanas, que presenta enfermedad neuroinvasiva, según la última actualización de la Junta de Andalucía, consultada por Europa Press.

De los 47 casos confirmados hasta el momento, 32 han presentado una enfermedad leve y 15 han desarrollado enfermedad neuroinvasiva. En cuanto a su evolución clínica, desde el inicio del recuento se ha registrado una defunción, una persona se ha curado sin secuelas y han sido ingresadas 17 (uno más desde el último recuento) personas desde el comienzo del conteo, de las que siete permanecen estándolo (tres menos).

Los casos humanos detectados este año en Andalucía se concentran en la provincia de Sevilla y Huelva. Villamanrique de la Condesa continúa siendo el municipio con mayor número de positivos, con diez, seguido de Dos Hermanas con siete, Coria del Río, con seis; La Puebla del Río, con cinco casos cada uno; Aznalcázar y Almensillas, con cuatro casos.

A ellos se suman Palomares del Río y Sevilla, con tres casos positivos cada uno de ellos, mientras que Los Palacios y Villafranca, Olivares e Hinojos (Huelva) han contabilizado un caso cada uno.

La Junta ha informado además de que se han realizado estudios de laboratorio para descartar la infección por virus del Nilo en 457 usuarios, así como el despistaje de arbovirosis en 119 casos de meningitis víricas. En el cribado de donantes de sangre se han llevado a cabo 3.620 determinaciones entre el 1 de junio y el 9 de agosto.

27 MUNICIPIOS ANDALUCES EN ÁREA DE ALERTA

En paralelo, actualmente son 27 los municipios andaluces declarados como áreas en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental. Así, la última actualización ha incorporado a los municipios sevillanos de Guillena y Sanlúcar la Mayor.

Por provincias, se encuentra en esta situación Salobreña, en Granada; Lopera, en Jaén; Fuengirola, Mijas --la zona de Las Lagunas-- y Málaga capital --en Campanillas--; Pulpí, en Almería; Algodonales, en Cádiz; Hinojos, en Huelva; y otros 19 municipios de la provincia de Sevilla.

En concreto, en Sevilla permanecen en alerta Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Guillena, Gerena, Olivares, Sanlúcar la Mayor, Sevilla capital y Villamanrique de la Condesa.

La declaración de un área en alerta implica intensificar las vigilancais entomológica, animal y humana, además de activar acciones de promoción comunitaria y reforzar la comunicación a la ciudadanía para fomentar las medidas de protección frente al virus. Los ayuntamientos deben también intensificar el control y tratamiento de los mosquitos transmisores.

SANIDAD PIDE EVITAR LAS PICADURAS

Ante esta situación, la Consejería ha incidido en la necesidad de adoptar medidas de protección y prevención, especialmente entre las personas vulnerables y en aquellos municipios donde se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas.

Entre las recomendaciones se encuentra utilizar repelentes registrados, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar perfumes y otros olores intensos que puedan atraer a los mosquitos. También aconseja instalar mosquiteras, utilizar insecticidas domésticos o repelentes ambientales y apagar las luces cuando no sean necesarias.

Asimismo, Salud Pública ha enfatizado en la importancia de evitar acumulaciones de agua estancada en piscinas, albercas, lavaderos, jardines, macetas, juguetes o cubos, ya que estos espacios pueden convertirse en lugar de cría de las larvas de mosquito.