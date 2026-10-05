Andalucía eleva a 73 los casos de virus del Nilo tras detectar dos nuevos casos en Coria del Río y Sevilla

Archivo - Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha elevado a 73 el número de casos humanos de fiebre del Nilo Occidental registrados en lo que va de 2026, después de que la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias haya confirmado este lunes 5 dos nuevos casos en Coria del Río y en la capital hispalense.

En este sentido, la Consejería ha señalado que la confirmación de ambos casos se han producido tras realizar pruebas de diagnóstico complementarias de mayor duración, lo que ha conllevado a medidas específicas de seguimiento y control en base a esta temporalidad.

En suma, en el año 2026 hasta este momento se han declarado en Andalucía 73 casos de Fiebre del Nilo Occidental, siendo 42 casos leves y 31 que han desarrollado enfermedad neuroinvasiva. El total de casos ingresados han sido 35 y actualmente permanecen ingresados tres, registrándose cuatro defunciones.

Actualmente, son 16 los municipios andaluces declarados como área en alerta: Mojácar (Almería): Las Cuartillas (hasta 23-10); Barbate (Cádiz): Manzanete (hasta 19-10); Benalup-Casas Viejas (Cádiz, hasta 16-10); El Puerto de Santa María (Cádiz): CampiñaSerrano (hasta 16-10); La Carlota (Córdoba, hasta 23-10); La Rambla (Córdoba, hasta 15- 10); Beas (Huelva): Candón (hasta 20-10); Cantillana (Sevilla, hasta 07-10); Coria del Río (Sevilla, hasta 31-10); Isla Mayor (Sevilla, hasta 28-10); La Puebla del Río (Sevilla, hasta 31-10); Los Palacios y Villafranca (Sevilla, hasta 20-10); Peñaflor (Sevilla, hasta 23-10); Sevilla (Sevilla, hasta 31-10); Utrera (Sevilla, hasta 17-10) y Villamanrique de la Condesa (Sevilla, hasta 09-10).

Esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias --entomológica, animal y humana-- en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

RECOMENDACIONES

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias pide tanto a las administraciones competentes como a la ciudadanía adoptar medidas de protección y prevención, pensando especialmente en las personas vulnerables, centradas fundamentalmente en evitar la picadura del mosquito. Este recordatorio adquiere especial importancia en aquellos municipios en los que se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas.

Así, la Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar los olores intensos --perfumes o jabones aromatizados, entre otros-- porque atraen a los mosquitos.

Asimismo, anima a reforzar las medidas domésticas, como instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos o repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos. En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.