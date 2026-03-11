Por Andalucía pedirá comparecencia de la Junta sobre el estadio La Cartuja y ve "pelotazos" tras grandes espectáculos

La diputada del Grupo Por Andalucía Esperanza Gómez, en una imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Por Andalucía Esperanza Gómez ha señalado este miércoles que registrarán solicitudes de comparecencia en el Parlamento de Andalucía para que el Gobierno andaluz explique la adjudicación de las obras de reforma del estadio de La Cartuja para poder albergar la Eurocopa de fútbol.

Gómez ha sostenido que de fondo hay una estrategia del Gobierno andaluz según la cual la apuesta por que Andalucía acoja grandes espectáculos trae consigo "grandes pelotazos", por lo que ha inferido que esa estrategia turística o cultural "acaba facilitando corrupción política".

La iniciativa parlamentaria de Por Andalucía nace de la publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalando al exsecretario general de Deportes de la Junta, José María Arrabal, y al actual gerente de la instalación deportiva, Daniel Oviedo, como posibles destinatarios del cobro de comisiones tras la adjudicación de esa reforma y que se enmarca a su vez en la instrucción de la causa judicial que se sigue contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

La también coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía ha defendido el trabajo de su grupo con iniciativas ya registradas sobre esa obra, de la que ha recordado que sus casi 5 millones de presupuesto procedía de una partida destinada a escuelas infantiles.

"Podría haber mucho más", ha musitado Esperanza Gómez, que ha apelado en este sentido a lo "sospechoso del inicio de las obras antes de su licitación".

La diputada de Por Andalucía ha sostenido que "al PP no le gusta la Ley de Contratos del Estado (Ley de Contratos del Sector Público), a la que ha calificado como "farragosa", aunque ha apelado a que en España "el uso de dinero publico no siempre se ha hecho bien", así como ha blandido el hecho de que el Gobierno andaluz en gestión sanitaria se haya caracterizado por "trocear contratos excepcionales".

"Lo que antes hacían las constructoras ahora lo están haciendo estas grandes empresas que organizan macroeventos", ha afirmado en este sentido, antes de hablar de "máxima seriedad" por el hecho de la implicación del exsecretario general de Deportes de la Junta.

Esperanza Gómez ha sostenido que "el PP quiere convertir a Andalucía en escaparate" de estos eventos al tiempo que ha señalado un propósito de "intentar sortear el control de dinero público".