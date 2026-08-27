Andalucía suma la segunda muerte por fiebre del Nilo tras fallecer el vecino de 89 años de Utrera ingresado en Sevilla

Archivo - Mosquitos portadores del Virus del Nilo en una imagen de recurso - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado el fallecimiento del hombre diagnosticado de Fiebre del Nilo Occidental (FNO) residente en Guadalema de los Quintero, pedanía de Utrera (Sevilla). El paciente, de 89 años y con patologías previas, permanecía ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla tras ser diagnosticado de meningoencefalitis por virus del Nilo occidental (VNO) el pasado 24 de agosto.

Se trata del segundo fallecimiento por FNO en Andalucía este año, tras el de un vecino de Dos Hermanas (Sevilla) de 82 años y también con patologías previas, el pasado 5 de agosto, tal como informa en un comunicado la Consejería.

En la presente temporada, se han diagnosticado en Andalucía 54 casos de fiebre del Nilo Occidental en humanos, de los que 37 han sido leves y 17 graves, entre los que se encuentran los dos fallecidos. Actualmente, permanecen cuatro hospitalizados, el resto ha tenido una evolución favorable.

Hasta el momento, se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en 566 usuarios y se ha realizado despistaje de arbovirosis en 122 casos de meningitis víricas. En consecuencia, la Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha declarado los municipios en los que se han diagnosticado estos casos áreas en alerta, así como aquellos en los que se ha detectado la circulación del VNO en mosquitos o en aves y équidos.

Actualmente, 27 municipios, un distrito y una pedanía andaluces están en situación de área en alerta en la comunidad: Pulpí (Almería); Algodonales y Jerez de la Frontera (Cádiz); Hinojos (Huelva); Lopera (Jaén); Cártama y el distrito de Campanillas (Málaga); Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Dos Hermanas, Gerena, Guillena, Huévar del Aljarafe, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares del Río, Pilas, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Sevilla, Guadalema de los Quintero (Utrera) y Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

Esta situación de área en alerta por circulación del VNO supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

VIGILANCIA ANIMAL Y ENTOMOLÓGICA

Asimismo, se ha detectado circulación de VNO en siete aves silvestres en Andalucía, de un total de 279 analizadas, y en dos équidos. Desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado 6.072 determinaciones en 232 trampas activas que, de momento, han resultado 110 positivas y 5.717 negativas.

Además, en la última semana se ha registrado una densidad abundante de mosquitos hembra transmisoras en La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa y Palomares del Río; y una densidad anta en Almensilla y El Viso del Alcor, todos en la provincia de Sevilla.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias cuenta con 134 trampas propias distribuidas por todas las provincias para realizar el seguimiento y control de la circulación del virus en mosquitos del género culex, principalmente culex pipiens y culex perexiguus, y centraliza, además, los datos que arrojan las trampas de otras administraciones, como las diputaciones de Huelva, Sevilla y Córdoba, la Estación Biológica de Doñana del CSIC (EBD-CSIC) y la Unidad de investigación competitiva 'Zoonosis y enfermedades emergentes desde la perspectiva de Una salud' de la Universidad de Córdoba (Enzoem-UCO).

De este modo, recibe información de cerca de 232 trampas para la toma de decisiones sobre los niveles de riesgo de cada municipio o la declaración de un área en alerta municipal o área singular, en caso de que se detecte circulación del virus en un núcleo de población alejado al principal del municipio, como pedanías o entidades locales autónomas.

El Programa de FNO comunicó en marzo a todos los ayuntamientos andaluces el nivel de riesgo con el que comenzaban la temporada de alta circulación. Actualmente 127 municipios se encuentran en un nivel de riesgo alto: Almería 6, Cádiz 18, Córdoba 14, Granada 5, Huelva 15, Jaén 9, Málaga 11 y Sevilla 49. Los agentes de Salud Pública desplegados por todo el territorio han realizado 1.939 verificaciones en 725 municipios.

En 375 municipios se han revisado los imbornales y otros puntos de control. Los equipos de Proyectos Locales de FNO (EPL-FNO) han realizado 3.093 acciones directas, en las que han participado 64.890 personas, e indirectas (cartelería, radio*). En concreto, se han desarrollado 1.128 acciones comunitarias, 1.622 en centros escolares, 131 en colaboración con profesionales no sanitarios y 212 con profesionales sanitarios.