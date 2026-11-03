Antiviolencia propone sancionar con 60.000 euros al youtuber Iñaki Angulo por los insultos homófobos a Héctor Bellerín

Hector Bellerin. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto este martes sancionar al youtuber y creador de contenidos Iñaki Angulo con 60.001 euros y la prohibición de acceder a los recintos deportivos durante dos años por los manifestaciones de carácter homófobo realizadas por el comunicador sobre la figura del futbolista del Real Betis, Héctor Bellerín.

Según consta en un comunicado remitido por la entidad, consultado por Europa Press, la Comisión sostiene esta decisión "en el marco de una intervención difundida a través de una red social de internet" en la que el creador de contenido "expresó reiteradamente comentarios vejatorios y graves insultos homófobos dirigidos inequívocamente a uno de los jugadores locales con ocasión del encuentro entre el Real Betis y el Real Madrid".

Cabe mencionar que, tal y como adelantó esta agencia, el futbolista interpuso una querella contra el youtuber que le imputa un delito de odio en concurso ideal con un delito de injurias graves hechas con publicidad.

Al respecto, el Real Betis solicitó a la Comisión Antiviolencia que analizase y valorase las manifestaciones de Iñaki Angulo y que, si apreciaba indicios suficientes de infracción, pudiese impulsar o proponer, según corresponda competencialmente, la incoación del expediente sancionador.

El club verdiblanco detalló respecto al ámbito de aplicación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, que el artículo 23.1 c) de esta norma tipifica como infracción muy grave "la difusión por medios técnicos, materiales, informáticos o tecnológicos vinculados a información o actividades deportivas de contenidos que promuevan o den soporte a la violencia, o que inciten, fomenten o ayuden a los comportamientos violentos o terroristas, racistas, xenófobos o intolerantes por razones de religión, ideología, orientación sexual, o cualquier otra circunstancia personal o social, o que supongan un acto de manifiesto desprecio a los participantes en la competición o en el espectáculo deportivo o a las víctimas del terrorismo y a sus familiares".

La entidad verdiblanca precisaba que el artículo 24 de la ley contempla para las infracciones muy graves multas de entre 60.000,01 y 650.000 euros.

Los hechos se produjeron durante una retransmisión en directo en YouTube en la que Angulo analizaba el partido disputado entre el Real Betis y el Real Madrid el pasado 4 de septiembre, en el que Bellerín tuvo que enfrentarse al jugador del Real Madrid Vinícius Júnior.

En ese contexto, el creador de contenido hizo referencia a la apariencia y los gustos personales del futbolista, aludiendo a que "se pinta las uñas" y "solo lee libros de mujeres", para posteriormente proferir insultos de carácter homófobo.