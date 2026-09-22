Antonio Muñoz (PSOE) critica la falta de Policía Local para cubrir procesiones en Sevilla y pide convocatorias anuales

Archivo - Un policía municipal durante el paso de La Hermandad de San Pablo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha criticado la situación que vive San Jerónimo después de que el Ayuntamiento haya comunicado que "no puede garantizar los policías locales necesarios para la procesión de su patrón prevista para este sábado y haya planteado trasladarla a un día laborable", al mismo tiempo que ha reclamado que se convoquen nuevas plazas cada año.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, los organizadores han contado que "han sido avisados apenas una semana antes de la salida, cuando la celebración llevaba más de un mes anunciándose por el barrio, la banda de música estaba contratada y existían ya otros gastos comprometidos". Además, han advertido de las dificultades de trasladarla a un día laborable, ya que "muchos de los costaleros trabajan o estudian".

En este sentido, Muñoz ha lamentado que Sanz "prometió más policías para Sevilla y ahora la solución que ofrece a San Jerónimo es cambiar una tradición de más de 70 años porque no dispone de dos agentes para cortar las calles". "No puede ser que la falta de planificación del Ayuntamiento la terminen pagando los barrios", ha añadido.

"La procesión lleva décadas vinculada a la Velá de San Jerónimo y no se puede pretender resolver el problema diciéndoles a los vecinos que salgan un martes y con un recorrido distinto", ha afirmado Muñoz, que ha indicado que "no se trata de un episodio aislado", ya que en Palmete, donde también hay procesión este sábado, "se habría planteado distintas opciones por la falta de agentes también para cubrir el evento". "El problema no son las procesiones, es que faltan policías y el Gobierno municipal traslada las consecuencias a los vecinos", ha afeado.

Por otro lado, el portavoz socialista ha criticado que Sanz hizo del refuerzo de la Policía Local "una de sus promesas antes de llegar a la Alcaldía" y anunció la incorporación de 400 agentes durante el mandato, ante lo que Muñoz ha reclamado cubrir las vacantes, mantener convocatorias de plazas suficientes y reforzar la policía de barrio.