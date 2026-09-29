Antonio Muñoz (PSOE) pide al Ayuntamiento de Sevilla "medidas concretas" ante las protestas por la vivienda

Imagen de la acampada instalada en las Setas de Sevilla en solidaridad con el desahucio de Maricarmen. - María José López - Europa Press

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha puesto en valor la movilización por el derecho a la vivienda celebrada en las Setas, que se ha sumado a las protestas convocadas estos días en distintas ciudades de España tras el desahucio de Maricarmen en Madrid. "La gente ha salido a la calle porque no puede esperar más", ha afirmado.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el Ayuntamiento "tiene que actuar". "Hemos propuesto más vivienda pública, alquileres de Emvisesa que no superen el 30 % de los ingresos y frenar los pisos turísticos. El PP rechazó esas medidas y hoy le pedimos que rectifique", ha añadido Muñoz.

En este sentido, ha señalado que el desahucio de Maricarmen "ha sacudido a todo el país", mientras que en las Setas de Sevilla la gente está reivindicando que "nadie quiere ser expulsado de su casa ni de su barrio".

Al mismo tiempo, ha indicado que concejales socialistas acudieron a las Setas para "escuchar a las personas movilizadas", a quienes Muñoz ha subrayado que "les corresponde el protagonismo" por ser quienes "han impulsado la protesta y ha defendido que sus reivindicaciones encuentren respuesta también en las decisiones municipales".

Asimismo, el también candidato ha recordado el pleno extraordinario que los socialistas provocaron el pasado mes de mayo con una batería de más de 40 medidas en materia de vivienda que fueron rechazadas en su totalidad por el Gobierno del PP, ante lo que ha reclamado al Gobierno municipal que "reconsidere" las propuestas de vivienda que el Grupo Socialista llevó al Pleno, entre las que figuraba ceder suelo a Emvisesa para ampliar el parque público de alquiler y ajustar las rentas de sus viviendas a los ingresos de los inquilinos, de manera que no superen el 30 por ciento.

Igualmente, los socialistas propusieron que las viviendas protegidas en venta de Emvisesa no superen el 80 por ciento del precio máximo fijado por la Junta, bonificar el alquiler a los menores de 40 años y evitar que la vivienda protegida termine en el mercado libre.

A estas medidas se sumaron una moratoria de tres años para nuevas autorizaciones de viviendas y apartamentos turísticos, ayudas para devolver viviendas turísticas al alquiler asequible, un censo de viviendas vacías y la aplicación del recargo del IBI en los casos previstos por la ley. "El Ayuntamiento tiene suelo, presupuesto, una empresa pública de vivienda y capacidad para regular los usos urbanísticos. Tiene herramientas para actuar y propuestas concretas sobre la mesa. Lo que hace falta es decidir que la vivienda asequible sea una prioridad", ha sostenido Muñoz.

Por ello, el socialista ha defendido que el Ayuntamiento solicite a la Junta la declaración de zonas tensionadas y mantenga el diálogo con los colectivos movilizados. "La protesta de las Setas no puede quedarse en una imagen de estos días. Tiene que servir para escuchar, revisar las decisiones y avanzar hacia una Sevilla en la que nadie tenga que marcharse de su barrio porque ya no puede pagarlo", ha concluido.