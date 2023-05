Antonio Muñoz (PSOE) presenta su campaña bajo el lema 'Sevilla y sólo Sevilla' para revalidar la Alcaldía

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla y candidato a la reelección, Antonio Muñoz, ha presentado este miércoles su campaña de cara a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo y que llega bajo el lema 'Sevilla y sólo Sevilla', con el objetivo de revalidar la Alcaldía y "consolidar la ciudad del siglo XXI".

En un acto celebrado en el espacio cultural Platea Odeón Imperdible y en el que ha estado acompañado por una amplia representación de la sociedad civil sevillana, de asociaciones y colectivos, el candidato a la reelección ha considerado que "Sevilla y sólo Sevilla es lo que nos jugamos el 28 de mayo, seguir siendo una ciudad que mira al futuro", según ha recogido la formación en un comunicado.

En su discurso, que ha estado precedido por las intervenciones de Clara Grima, profesora y divulgadora de las Ciencias Matemáticas; Cristina Cruces, antropóloga y catedrática de Flamenco; los periodistas Tom Martín Benítez y Mercedes de Pablos; y el skater Nacho Robina, el alcalde ha abundado en que "hay que seguir apostando por esta ciudad diversa, plural y sostenible. No podemos parar el momento que está viviendo Sevilla, un momento que no la ciudad no vivía desde 1992 y que es fruto de una gestión de ocho años de la que podemos sentirnos orgullosos".

En este sentido, Muñoz ha repasado "algunos de los logros obtenidos en los ocho años de gobierno socialista". "Hay asignaturas pendientes, pero quién iba a soñar con la primera piedra de la obra del Metro, con la ampliación del tranvía, con que Sevilla sería la sede de la Agencia Espacial que garantiza un futuro prometedor a los jóvenes, con que seríamos referente del turismo inteligente o con la recuperación de la construcción de vivienda protegida, con iniciativas como el bono comercio... Cultura educación, ciencia, universidad, diversidad, esas son mis credenciales", ha apuntado.

"Tengo un reto: seguir siendo alcalde de Sevilla. Y lo voy a seguir siendo. Y vamos a continuar con las políticas que hemos emprendido porque esta ciudad ha progresado cuando hemos gobernado. Somos la capital de Andalucía. Perdamos el complejo de pedir lo que nos corresponde", ha asegurado.

Además, el candidato a la reelección, quien ha mostrado su "orgullo y satisfacción por ser el alcalde de Sevilla", ha apostado por "seguir trabajando por una Sevilla que lleve la cultura por bandera, que luche contra el absentismo escolar, que se ha caracterizado por poner en marcha un gran escudo social".

"Por una Sevilla feminista, orgullosa de su diversidad, que recuerde y dignifique a las víctimas del franquismo, que retenga el talento. Quiero una Sevilla verde, sostenible y quiero un turismo equilibrado. Una ciudad que mire a Europa y a Iberoamérica", ha dicho.

Por último, ha dejado claro que "quiere seguir siendo alcalde" para trabajar por "una ciudad que pise fuerte, que no sea solo para visitar sino también para invertir" y que apuesta por una "campaña limpia". "No me van a encontrar en la mentira, en el ruido o en el engaño a los ciudadanos", ha afirmado.

"Es la hora de Sevilla. Ni un paso atrás para dar cabida a los que ya han experimentado con modelos caducos que no sirven para nada. Esta ciudad avanza cuando gobiernan los socialistas y vamos a seguir gobernando", ha finalizado el candidato socialista.