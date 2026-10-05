Antonio Muñoz (PSOE) propone renovar el modelo de la Bienal de Flamenco de Sevilla tras una edición "plana y sin alma"

Archivo - El portavoz del Grupo municipal Socialista, Antonio Muñoz, junto al guitarrista Tomatito en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha reclamado un replanteamiento del modelo de la Bienal de Flamenco, que considera "agotado", tras una edición que ha calificado de "plana, sin alma y con poca ambición".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, Muñoz ha defendido la creación de un ente de gestión con mayor autonomía y presupuesto y ha ofrecido su colaboración para abrir una reflexión sobre el futuro del evento.

En este sentido, ha señalado que "ha habido buenos espectáculos, pero la Bienal tiene que ser mucho más que una sucesión de conciertos sin apenas producciones propias". "El talento de los artistas no puede suplir la falta de un proyecto con personalidad y capacidad de sorprender. Este modelo ha tocado techo: necesitamos crecer y una apuesta mucho más ambiciosa", ha añadido.

De esta manera, ha cuestionado que la dirección de la Bienal presente como "nueva" una programación que, a su juicio, "reproduce nombres y fórmulas de ediciones anteriores". "La renovación tiene que verse en los escenarios, no quedarse en el discurso de presentación. Esta Bienal va a menos en riesgo y ambición cuando debería abrir caminos y marcar el rumbo del flamenco", ha afirmado.

Asimismo, ha pedido al Gobierno de José Luis Sanz y a la dirección que "no se escondan detrás de las cifras frías de asistencia y ocupación ni de balances aparentemente triunfalistas".

"Hay que explicar qué ha aportado esta edición, qué nuevas creaciones ha impulsado y qué huella deja. El balance artístico no puede sustituirse por un recuento de entradas vendidas", ha indicado, a la vez que ha reclamado "descubrir nuevos talentos y propiciar encuentros excepcionales entre artistas que justifiquen venir a Sevilla porque solo puedan verse aquí. Nuestro evento más internacional tiene que distinguirse por lo que crea, por lo que arriesga y por lo que aporta al futuro del flamenco".

En esta línea, Muñoz ha subrayado la importancia de que los sevillanos "hagan suya la Bienal". "Su proyección internacional debe ir acompañada de una conexión real con la ciudad y sus barrios. Queremos que nuestros vecinos la esperen, participen y la sientan como propia, y que quien llegue a Sevilla entienda que aquí está pasando algo relevante que hace única la cita", ha sostenido.

Finalmente, ha ofrecido su colaboración para abordar esta renovación junto a artistas, profesionales e instituciones, con una revisión crítica de las distintas etapas del evento. "Tendemos la mano para esa reflexión tan necesaria. Defender la Bienal es exigirle más y trabajar para garantizar que la Bienal y el flamenco sigan siendo parte fundamental del futuro de la cultura en nuestra ciudad. Sevilla merece una cita con alma, ambición y futuro", ha concluido.