Antonio Orozco actuará en la Plaza de España el 4 de julio dentro del Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Icónica Santalucía Sevilla Fest ha anunciado este viernes que ha incorporado a Antonio Orozco a la programación de su edición de 2026. El artista actuará el 4 de julio en la Plaza de España dentro de 'La gira de tu vida', un nuevo proyecto que sucede a 'La gira de mi vida', con la que reunió a más de 250.000 espectadores en 2025.

Según ha informado el festival en una nota, esta nueva gira pone el foco en las historias del público y en los momentos vitales que las canciones del artista han acompañado durante más de dos décadas. Con más de 1,5 millones de discos vendidos, nueve discos de platino, un disco de diamante, un Premio Ondas y una nominación a los Latin Grammy, Orozco es una de las voces consolidadas de la música en español, con temas como 'Devuélveme la vida', 'Estoy hecho de pedacitos de ti', 'Mi héroe' o 'Qué me queda'.

La Plaza de España será el escenario del reencuentro del artista con el público sevillano, en un formato diseñado para compartir y celebrar su trayectoria.

El Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 continúa configurando así un cartel que ya incluye a Aitana, Viva Suecia, Pablo Alborán, Los Delinqüentes, Kany García, Raphael, Califato 3/4 y La Plazuela, Isabel Pantoja e Il Divo, Dani Fernández, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Hombres G, Marilyn Manson, Moby, Maroon 5, Jamiroquai y Sting, entre otros.

El festival, organizado por Green Cow Music con el Ayuntamiento de Sevilla y con Santalucía como partner oficial, ha informado de que cerró su edición de 2025 con 277.000 asistentes y un impacto económico de 230 millones de euros.