Archivo - Registro de la Guardia Civil en la nave de Magrudis junto a sus propietarios en una foto de archivo - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS /ARCHIVO

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La celebración del juicio por el brote de listeriosis de 2019 provocado por carne mechada contaminada distribuida por la empresa Magrudis se ha aplazado de nuevo otras tres semanas, por lo que, en principio, quedaría fijado para el día 16 de diciembre; ello, cuando la Audiencia Provincial de Sevilla ya había autorizado aplazarlo hasta el 23 de noviembre, y antes, hasta el 3 de noviembre, en relación con la fecha inicial prevista: el 16 de octubre.

Así lo han confirmado fuentes de la negociación a Europa Press, que justifica esta solicitud a la Sala en la posibilidad "de disponer de los informes del Instituto de Medicina Legal de Sevilla que aún no han sido analizados". Una decisión que se ha tomado de común acuerdo entre las partes que están negociando, con la excepción del Ayuntamiento, que sigue siendo el único "que no se ha sentado a la mesa", en aras de alcanzar un acuerdo, hecho este último que ha lamentado uno de los abogados.

Ese aplazamiento inicial tenía como fin que el Ayuntamiento de Sevilla "reaccionara", dado que "todos están poniendo de su parte; los lesionados, por ejemplo, piden unas indemnizaciones básicas", expresaba entonces Manuel Parrilla, letrado de algunos de los afectados.

En el horizonte, la posibilidad de alcanzar un acuerdo que evite la celebración del macrojuicio, que contempla más de 40 sesiones para esclarecer un caso que dejó cuatro fallecidos y más de 200 personas intoxicadas, e instar al Gobierno local a aplicar "los mecanismos necesarios" de financiación para aportar las indemnizaciones solicitadas.

Según concretaban fuentes de la negociación, las indemnizaciones al total de los afectados se elevan a unos 10 millones de euros. La mitad de esta cuantía, según lo tratado hasta el momento, correría a cargo del Ayuntamiento. "Tienen mecanismos extraordinarios para llevar a cabo este tipo de pagos. Si quieren pueden, aunque estamos abiertos a cualquier negociación".

De cara al juicio, la Fiscalía detectó respecto a los hechos un supuesto delito continuado contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave, 235 delitos de lesiones por imprudencia grave, un delito de defraudación de fluido eléctrico y un último delito de falsedad en documento oficial.

Por el primer delito, reclamó para cada uno de los acusados José Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez, su otro hijo Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez, cuatro años de cárcel; reclamando para cada uno de los mismos otros seis años más por el delito de homicidio por imprudencia grave, multas por el delito de defraudación del fluido eléctrico para todos los acusados salvo para el arquitecto y un año y medio más de prisión para Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez y esta vez sí para el arquitecto Sergio L.G., por el delito de falsedad documental.