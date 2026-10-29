Aplazado otras tres semanas el juicio de Magrudis, en Sevilla, a la espera de contar con varios informes médicos

Archivo - Registro de la Guardia Civil en la nave de Magrudis junto a sus propietarios, en foto de archivo - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS /ARCHIVO

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La celebración del juicio por el brote de listeriosis de 2019 provocado por carne mechada contaminada distribuida por la empresa Magrudis se ha aplazado otras tres semanas, quedando fijado para el día 23 de noviembre; ello, cuando la Audiencia Provincial de Sevilla ya había autorizado aplazarlo una semana, hasta el 3 de noviembre, en relación con la fecha inicial prevista.

Así lo han confirmado fuentes de la negociación a Europa Press, en las que justifica esta medida en la posibilidad "de contar con algunos informes médicos que aún no han sido analizados". Una decisión que se ha tomado de común acuerdo entre las partes que están negociando, con la excepción del Ayuntamiento, "que es el único que no se ha sentado a la mesa", en aras de alcanzar un acuerdo, hecho este último que ha lamentado el citado abogado.

Ese aplazamiento inicial tenía como fin que el Ayuntamiento de Sevilla "reaccionara", dado que "todos están poniendo de su parte; los lesionados, por ejemplo, piden unas indemnizaciones básicas", expresaba entonces Manuel Parrilla, letrado de algunos de los afectados.

En el horizonte, la posibilidad de alcanzar un acuerdo que evite la celebración del macrojuicio, que contempla más de 40 sesiones para esclarecer un caso que dejó cuatro fallecidos y más de 200 personas intoxicadas, e instar al Gobierno local a aplicar "los mecanismos necesarios" de financiación para aportar las indemnizaciones solicitadas.