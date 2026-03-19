El Ayuntamiento de Sevilla aprueba limitar el uso del burka en las dependencias municipales

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SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves la propuesta presentada por Vox para regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro, incluyendo el uso del burka y el niqab. El documento ha contado con el apoyo del PP y Vox y el rechazo del PSOE y Con Podemos-IU.

El texto fue debatido este viernes en la Comisión de Control y Fiscalización del Ayuntamiento. En dicha sesión, el portavoz del grupo popular, Juan Bueno, mostró su apoyo a la medida aunque aseguraba que "es conveniente pedir un informe jurídico sobre si se puede hacer" dentro de las competencias municipales.

"Como gobierno estaríamos dispuestos a hacerlo. El problema es que creemos que sin ese amparo de esa ley creemos que no se puede hacer", afirmó.

Tras su aprobación en el Pleno, el concejal de Vox, Gonzalo García-Polavieja, ha defendido la legalidad de la medida y ha citado la ley de Seguridad Ciudadana 4/2015 y ha asegurado que es "una infracción grave ir totalmente cubierto, excepto por razones de seguridad, salud o necesidad, que es exactamente lo que nosotros proponemos".

La oposición en bloque ha calificado la medida como una muestra de un "problema irreal". La concejal socialista, Sonia Gaya, ha defendido que "están en contra del burka, pero no desde la prohibición y desde la autoexclusión de las mujeres".

"Vox pone la islamofobia y el racismo y ustedes dócilmente le ponen los votos", ha afirmado Gaya.

Por su parte, el concejal de Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, ha asegurado que es "una propuesta claramente discriminatoria que señala a las mujeres y lo hace encima bajo el paraguas de una falsa neutralidad". Asimismo, ha señalado que el texto "no tiene marco legal".

"No queremos que nadie imponga o decida cómo tienen que vestir las mujeres, pero tampoco vamos a apoyar una moción inútil, injusta y basada en el odio", ha concluido.

La propuesta presentada por Vox considera "ocultación integral del rostro" aquella "producida por prendas o atuendos que impidan total o sustancialmente la identificación facial de la persona, incluyendo, a título meramente enunciativo, el niqab, el burka u otras prendas similares de efecto equivalente".

"La regulación que se propone establece una exigencia funcional, aplicable a cualquier prenda -religiosa o no- que produzca el mismo efecto de ocultación facial, con independencia del origen, motivación o significado de la prenda", afirmaba el partido en un comunicado.