La Archidiócesis de Sevilla cede el uso del Hospital de los Venerables al Cabildo Catedral para un espacio expositivo

Sevilla.-Focus Loyola devuelve Los Venerables a la Archidiócesis, que albergará una exposición del Cabildo Catedral

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Sevilla ha recibido en régimen de arrendamiento el edificio del antiguo Hospital de los Venerables Sacerdotes, ubicado en el barrio de Santa Cruz. El inmueble se adaptará para la futura apertura de un espacio en el que se mostrarán piezas del patrimonio del Cabildo que en la actualidad no están a la vista del público en la Catedral.

El acto de firma del contrato de arrendamiento se ha celebrado este viernes en el mencionado edificio y los firmantes han sido monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla; Francisco J. Ortiz, deán del Cabildo Catedral; e Isacio Siguero, secretario general de la Archidiócesis, tal como informa la Archidiócesis.

Al acto ha asistido, además, el obispo auxiliar de Sevilla, monseñor Teodoro León y diversos miembros del Cabildo de la Catedral.

La nueva dedicación del Hospital de los Venerables Sacerdotes como espacio expositivo del Cabildo Catedral supone una "buena noticia" para la vida cultural de la capital andaluza, "en la medida que se amplía la capacidad que tiene el Cabildo para mostrar su rico patrimonio en un emplazamiento cercano al templo metropolitano".

La intención de la Archidiócesis es que la renta de este arrendamiento se destine preferentemente al sostenimiento de la Casa sacerdotal, ubicada en la calle Becas. En este sentido, próximamente se iniciarán unas obras de remodelación y adaptación del inmueble cedido a su nuevo uso.

El Hospital de los Venerables Sacerdotes data de la segunda mitad del siglo XVII. Su promotor fue un canónigo, Justino de Neves, que en 1673 inició la recogida de fondos para la creación de una hermandad que cuidara a los sacerdotes mayores. Las obras comenzaron en abril de 1676, y la casa se inauguró el 17 de mayo de 1699.