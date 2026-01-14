El Arco de la Macarena inspira el diseño de la medalla de la Media Maratón de Sevilla de 2026

Archivo - La delegada de Deportes muestra la medalla de la Media Maratón de Sevilla, inspirada en el Arco de la Macarena en esta edición. - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, ha presentado el diseño de la medalla de la Media Maratón de Sevilla 2026, que en la presente edición está inspirada en el arco de la Macarena.

La presea, que será entregada a todos los corredores que lleguen el próximo domingo 25 de enero a la meta de la prueba deportiva, cumple un año más la tradición de haber sido diseñada utilizando uno de los monumentos "mundialmente conocidos" de la ciudad, en esta ocasión el Arco de la Macarena, tal como informa el Consistorio.

En el acto de presentación de la medalla, que ha sido amadranida por la delegada de Deportes, junto a al presidente del Club de Atletismo San Pablo, Antonio Olivencia, y el director de Create Deporte, Mateo Navajas, Tena ha destacado "el crecimiento sostenido y la proyección de esta prueba, que en esta edición ha vuelto a establecer un nuevo récord de participantes, con 20.000 corredores en la salida, 3.000 más que el año pasado".