Los Arcos (Sevilla) acoge este viernes una segunda donación de sangre para abastecer a los bancos sanguíneos en verano

Publicado 04/07/2019 9:50:05 CET

Los Arcos acoge este viernes una segunda donación de sangre para abastecer a los bancos sanguíneos en verano LOS ARCOS

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Los Arcos de Sevilla, gestionado actualmente por Cushman & Wakefield, ha organizado este viernes en colaboración con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y la Junta de Andalucía, una segunda donación de sangre a través del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla para abastecer a los bancos sanguíneos de la zona durante la época estival.

Así, el centro comercial acogerá esta segunda edición en su planta baja, pasillo central junto a Poema. Esta acción, que tendrá lugar de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,30 horas, tiene como objetivo ayudar a todas aquellas personas enfermas o no que lo necesitan; así como aumentar los bancos de sangre de todos los grupos sanguíneos del Centro Regional de Transfusión Sanguínea y del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla, que de forma periódica solicitan a la ciudadanía su colaboración.

Al respecto, este organismo recuerda que, para hacer la donación, es necesario pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad, gozar de buena salud, no acudir en ayunas y no hacer deporte ese mismo día. No obstante, antes de donar se examina al donante y, tras la donación, que dura unos 15 minutos, se suministra alimentos, así como recomendaciones y consejos útiles para el donante.

El centro comercial Los Arcos, a través de su política de responsabilidad social corporativa, realiza a lo largo del año diversas campañas de apoyo a instituciones benéficas de la ciudad entre las que destaca Cáritas y el Banco de Alimentos. Así, una vez más, contribuye al desarrollo social de las personas con acciones que favorezcan su calidad de vida y su bienestar personal.

Los Arcos está gestionado por Cushman & Wakefield, líder global en servicios inmobiliarios que transforma la manera en que las personas trabajan, compran y viven. www.cushmanwakefield.es.