Los Arcos, en Sevilla, concienciará sobre el uso de pantallas en la infancia a través de la acción 'Zona Cero Pantallas'

Imagen de la médica especializada en pediatría, divulgadora y autora de referencia en crianza y salud infantil, Lucía Galán, también conocida como 'Lucía, Mi Pediatra'. - CC LOS ARCOS

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Los Arcos, en Sevilla, concienciará sobre el uso excesivo de pantallas en la infancia a través de la campaña de concienciación ciudadana 'Zona Cero Pantallas'. En el marco de esta acción, que tendrá lugar desde el próximo 26 de septiembre y hasta el 4 de octubre, el centro llevará a cabo charlas en colegios, una mesa redonda de expertos e 'influencers' especializados en desarrollo infantil, y actividades familiares.

Según han explicado desde Los Arcos, "de acuerdo a diversos estudios, se estima que más de 222.000 niños de entre cero y once años podrían estar expuestos a un uso abusivo de estos dispositivos en la provincia". Una situación que puede ocasionar retrasos en la comunicación y en las habilidades de resolución de problemas, así como dificultades para conciliar el sueño y problemas de ansiedad.

'LUCÍA, MI PEDIATRA' EN LOS ARCOS

La campaña contará con la participación de Lucía Galán, conocida como 'Lucía, Mi Pediatra', que es médica especializada en pediatría, divulgadora y autora de referencia en crianza y salud infantil. Reconocida por su "cercanía y rigor", Lucía combina su experiencia médica con un lenguaje empático, llegando a miles de familias a través de sus redes sociales, conferencias y publicaciones.

El próximo 27 de septiembre a las 18,00 horas, Los Arcos acogerá una mesa redonda moderada por 'Lucía, Mi Pediatra', en la que también participará la coordinadora del grupo Atención a la Infancia y Adolescencia de la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (Asanec), Rocío del Pilar Cordero, y un representante del Hospital San Juan de Dios.

En este encuentro se abordarán los efectos del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes, así como sus consecuencias en el desarrollo físico y emocional, al tiempo que se ofrecerán herramientas prácticas para un uso equilibrado de la tecnología en el hogar. Esta sesión, que será libre y gratuita, también incluirá un turno de preguntas abierto a las familias asistentes.

Además, la mesa redonda será grabada en formato podcast para que pueda ser vista y escuchada posteriormente en diferentes plataformas digitales. El capítulo formará parte de una serie de podcasts que se registrarán en distintos centros comerciales de España, "acercando así el debate y la reflexión a un público más amplio", según han apuntado desde Los Arcos.

La cita se completará con una firma de libros de 'Lucía, Mi Pediatra', que tendrá lugar de 20,00 a 21,30 horas en el propio centro comercial, ofreciendo a las familias la oportunidad de conocer a la autora y llevarse sus obras dedicadas.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y ADULTOS

Además de la mesa redonda, la campaña 'Zona Cero Pantallas' desarrollará durante toda la semana en Los Arcos un programa de actividades gratuitas para concienciar sobre un uso saludable de la tecnología en la infancia. Así, se realizarán charlas en colegios a cargo de pediatras y expertos locales, el 'Reto Zona Cero Pantallas' --una experiencia en la que las familias podrán dejar sus móviles en taquillas y sumar minutos sin pantallas para ganar premios--, y una zona de juegos analógicos para redescubrir clásicos como las chapas, el scalextric o la rayuela.

Según ha explicado el gerente de Los Arcos, Luis Enrique Ruiz, "para nosotros es un orgullo acoger una iniciativa tan necesaria como Zona Cero Pantallas". "Sabemos que muchas familias buscan ideas y recursos para equilibrar el uso de las pantallas, y esta campaña les brinda la oportunidad de aprender, compartir y descubrir alternativas que fortalecen los vínculos familiares", ha añadido.