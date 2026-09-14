Arranca en Alcalá (Sevilla) el plazo para solicitar subvenciones para modernización digital para pymes y autónomos

El Ayuntamiento de Alcalá anuncia el inicio del plazo para subvenciones para modernización digital de pymes y autónomos.
El Ayuntamiento de Alcalá anuncia el inicio del plazo para subvenciones para modernización digital de pymes y autónomos. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 14 septiembre 2026 13:59
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ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado la apertura del plazo de solicitud de una convocatoria de subvenciones destinadas a promover la modernización digital y la mejora de la competitividad de las pymes y autónomos entre este lunes 14 de septiembre y el próximo 13 de octubre.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, hay tres líneas subvencionables de las que consta esta convocatoria. La Línea 1, especialmente destinada a pymes y microempresas, incluye la introducción de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el impulso del comercio electrónico para la mejora de la productividad y la competitividad, con subvenciones de hasta el 70% con un máximo de 3.000 euros por proyecto.

La Línea 2 se centra en el comercio, con apoyo para la mejora en imagen y obras de los establecimientos públicos, campañas de comunicación o marketing, con subvenciones de hasta el 50% con un máximo de 5.000 euros por proyecto.

La Línea 3 está destinada a proyectos que desarrollen o implementen soluciones tecnológicas asociadas a la Industria 4.0 de las pymes locales y posibilitan subvenciones de hasta un 60%.

El Ayuntamiento ha subrayado que entiende la digitalización como un proceso de innovación para adaptarse a los nuevos objetivos estratégicos que aumenten la competitividad. Entre estas soluciones digitales pueden tener especial interés para las pymes la adquisición de equipamiento técnico, infraestructuras y tecnología.

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