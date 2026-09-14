Arranca en Alcalá (Sevilla) el plazo para solicitar subvenciones para modernización digital para pymes y autónomos

El Ayuntamiento de Alcalá anuncia el inicio del plazo para subvenciones para modernización digital de pymes y autónomos. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado la apertura del plazo de solicitud de una convocatoria de subvenciones destinadas a promover la modernización digital y la mejora de la competitividad de las pymes y autónomos entre este lunes 14 de septiembre y el próximo 13 de octubre.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, hay tres líneas subvencionables de las que consta esta convocatoria. La Línea 1, especialmente destinada a pymes y microempresas, incluye la introducción de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el impulso del comercio electrónico para la mejora de la productividad y la competitividad, con subvenciones de hasta el 70% con un máximo de 3.000 euros por proyecto.

La Línea 2 se centra en el comercio, con apoyo para la mejora en imagen y obras de los establecimientos públicos, campañas de comunicación o marketing, con subvenciones de hasta el 50% con un máximo de 5.000 euros por proyecto.

La Línea 3 está destinada a proyectos que desarrollen o implementen soluciones tecnológicas asociadas a la Industria 4.0 de las pymes locales y posibilitan subvenciones de hasta un 60%.

El Ayuntamiento ha subrayado que entiende la digitalización como un proceso de innovación para adaptarse a los nuevos objetivos estratégicos que aumenten la competitividad. Entre estas soluciones digitales pueden tener especial interés para las pymes la adquisición de equipamiento técnico, infraestructuras y tecnología.