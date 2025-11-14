Arranca en Alcalá (Sevilla) el programa 'Alcalá Emplea en Verde+', que formará en alternancia a 45 personas desempleadas

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y la empresa pública Aira Gestión Ambiental han puesto en marcha las tres ediciones del programa 'Alcalá Emplea en Verde+', una iniciativa de formación en alternancia que busca mejorar la empleabilidad local y capacitar en ocupaciones vinculadas a la transición ecológica y la sostenibilidad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el proyecto, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) a través del Programa Empleaverde+ de la Fundación Biodiversidad, ofrece formación y experiencia laboral a 45 personas desempleadas del municipio que podrán obtener certificados de profesionalidad en perfiles relacionados con la economía verde.

Dos de las ediciones, impulsadas por el Ayuntamiento, han comenzado con la firma de contratos de formación en alternancia como peones y peonas de jardinería. Cada una cuenta con 15 participantes que, durante seis meses, combinan trabajo y formación para la obtención del certificado de profesionalidad de nivel 2 en Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes. Estas acciones priorizan a mujeres, jóvenes menores de 30 años, personas extranjeras y personas con discapacidad.

Paralelamente, Aira Gestión Ambiental ha iniciado la edición dirigida a técnicos y técnicas de Medio Ambiente. Otras 15 personas contratadas completarán su capacitación para acceder al certificado de profesionalidad de nivel 3 en Gestión Ambiental, una línea orientada a perfiles vinculados a la economía verde y circular y que también prioriza colectivos con especial dificultad de acceso al empleo, como mujeres, jóvenes, mayores de 45 años, personas extranjeras o con discapacidad.

Con el programa, el municipio pretende reforzar su estrategia para avanzar hacia un modelo local más sostenible, apoyado en la formación gratuita, la generación de oportunidades laborales y la protección del entorno.