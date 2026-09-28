Arranca en Alcalá (Sevilla) un programa dirigido a desempleados cualificados para facilitar su empleabilidad

La delegada de Empleo de Alcalá (Sevilla), Paula Fuster. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado la puesta en marcha de un programa dirigido a personas desempleadas con formación cualificada, orientado a mejorar su empleabilidad y facilitar su incorporación al mercado laboral, que cuenta con prácticas remuneradas en empresas.

Según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa, la delegada de Empleo, Paula Fuster, ha presidido la jornada de presentación del programa destacando "la oportunidad que supone este tipo de programas para personas jóvenes que están titularas pero carecen de la experiencia profesional que demanda el mercado, o adultos que se han reciclado profesionalmente o aumentado su formación y requieren de nueva experiencia profesional para ampliar metas".

En la jornada se ha destacado que en ediciones anteriores, un 90 por ciento de sus participantes consiguieron su inserción laboral al finalizar el programa en una empresa adaptada a su formación o experiencia profesional.

El programa se ha dirigido a personas desempleadas de entre 20 y 45 años, que no hayan participado en ediciones anteriores. Los participantes tienen titulación de Grado Superior o Universitario preferentemente en las aéreas profesionales de Administración y Gestión; Comercio y Marketing; Edificación y Obra Civil; Electricidad y Electrónica; Trasporte, Logística y Comercio Internacional; Fabricación mecánica e Informática y Comunicaciones.

El Ayuntamiento tiene un convenio de colaboración con la entidad Obsidia, especialista en el desarrollo de programas formativos especializados en la adquisición de competencias adaptadas a las demandas actuales de las empresas, para facilitar el empleo de la ciudadanía.

Esta línea de trabajo se une a los planteamientos de empleabilidad que se llevan a cabo desde Formación y Empleo, como el Programa Vives Emplea Saludable, entre otras cuestiones.