Arranca este lunes en Sevilla la muestra 'Sorolla en el Alcázar', que acoge hasta marzo obras inspiradas en los jardines

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla acoge desde este lunes, 15 de diciembre, y hasta el 1 de marzo de 2026 la exposición 'Sorolla en el Alcázar de Sevilla', una muestra que recoge quince obras de Joaquín Sorolla, todas ellas inspiradas en los jardines y espacios del Real Alcázar y que, según enmarcaba el comisario responsable de la muestra, Román Fernández Baca, a Europa Press, ofrecen al visitante "la oportunidad única de conectar plenamente con la mirada del artista".

Las obras, procedentes del Museo Sorolla de Madrid según ha informado el Consistorio en su página web, se expondrán por primera vez en el mismo escenario que los inspiró. El horario de visita será el mismo del Real Alcázar, de 9,30 a 18,00 horas, con entrada incluida en el acceso general al monumento y sin coste adicional. Asimismo, como es habitual, la visita continuará siendo gratuita para los sevillanos.

Comisariada por Román Fernández-Baca y Enrique Varela, director del Museo Sorolla, y coordinada por Mariano Vergara Utrera, la muestra cuenta con la colaboración de Fundación Unicaja, Real Alcázar de Sevilla y Fundación Museo Sorolla.

A juicio de Fernández Baca, la selección de lienzos en combinación con el emplazamiento y la selección de luz y color del propio artista ofrece "una imagen profundamente andaluza", en la que conviven tradición islámica, elementos renacentistas y la sensibilidad propia del maestro valenciano.

Entre los espacios más representados figuran el Jardín de las Flores, el Jardín de Troya -- que inspiró parte del diseño del jardín de su casa en Madrid -- y el Estanque de Mercurio, uno que "especialmente interesó al autor". De este último se exhibe, por ejemplo, 'Reflejos de una fuente' (1908), un "ejercicio pictórico extraordinario en el que casi toda la escena se muestra reflejada en el agua, con la escultura de Mercurio como único elemento real visible".

Cabe enmarcar que, según indicaba el Consistorio, en torno al 80 por ciento de las obras representadas fueron pintadas en los propios jardines del Alcázar. La exposición queda completada con un catálogo ilustrado y un programa de actividades paralelas, que incluirá visitas guiadas a los espacios del Alcázar donde el artista pintó sus obras, talleres educativos para centros escolares y conferencias con especialistas sobre la figura del pintor y su relación con Sevilla.