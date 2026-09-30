Arranca una nueva edición de la Escuela de Empleo Joven de Alcalá (Sevilla) con formación en el sector logístico

Escuela de Empleo Joven de Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la delegación de Empleo, en colaboración con Acción contra el Hambre, pone en marcha una nueva edición de la Escuela de Empleo Joven, con un itinerario de 90 horas especializado en Auxiliar de Almacén y Carretillas Elevadoras, dirigido a 20 jóvenes de entre 16 y 29 años que van a adquirir competencias profesionales y mejorar sus oportunidades de acceso al empleo.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, durante el itinerario formativo los alumnos van a adquirir conocimientos y habilidades relacionados con la organización de almacenes, recepción y expedición de mercancías, preparación de pedidos, control de existencias y manejo de carretillas elevadoras, además de formación en prevención de riesgos laborales.

En este sentido, la delegada municipal de Empleo, Paula Fuster, ha explicado que se trata de una formación "totalmente gratuita" en la que los participantes "van a adquirir todas las herramientas necesarias para enfrentarse al mundo laboral", y cuenta con formación técnica específica del curso más contenido en relaciones laborales, contactos con empresas, herramientas y habilidades digitales y gestión de redes sociales, que son "valores añadidos muy demandado actualmente".

Asimismo, la delegada ha indicado que el sector logístico constituye actualmente "una importante fuente de oportunidades laborales en esta ciudad y en todo el entorno".

En este contexto, el sector de la logística, el almacenamiento y la distribución ofrece diferentes oportunidades laborales y requiere profesionales con formación específica, por lo que esta formación ofrecerá un enfoque práctico orientado a las tareas y competencias que se desarrollan habitualmente en estos entornos profesionales.

La formación se complementará con el desarrollo de competencias para el empleo, incluyendo orientación laboral, herramientas digitales para la búsqueda de empleo, preparación de entrevistas y acompañamiento personalizado durante el proceso.

En contexto, esta Escuela de Empleo Joven se ha sumado a anteriores puestas en marcha y enmarcadas dentro de los proyectos Vives Aprende - Somos Generación IN de Acción contra el Hambre, que sigue la misma metodología que otros programas que se desarrollan en la ciudad con sesiones semipresenciales "muy dinámicas para la mejora competencial de cara a la búsqueda de empleo", a través de sesiones grupales semanales.

Está desarrollado por el Ayuntamiento alcalareño y la Fundación Acción contra el Hambre con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en la delegación municipal de Empleo de la Avenida Salud Gutiérrez.