Arranca en Sevilla el juicio con jurado popular al acusado de amenazar de muerte a su sobrina y allanar su casa

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Sevilla comenzará este jueves, 10 de septiembre, el juicio con jurado popular promovido contra un varón acusado de amenazar de muerte y allanar la vivienda de su sobrina en la capital hispalense, hechos por los que la Fiscalía solicita para el investigado un total de tres años de cárcel.

De este modo, el juicio arrancará con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas. En la misma sesión está previsto que comparezcan los testigos y prestará declaración el propio acusado.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público precisa que el día 9 de marzo de 2025 el investigado accedió a la vivienda de su sobrina "sin su consentimiento".

Para ello, "fracturó una ventana del descansillo de la planta" para poder así acceder a través de la ventana del cuarto de baño. Es más, durante al menos durante el mes de febrero este hombre había amenazado a su sobrina con matarla y quemarle el coche "por la negativa de ésta a que viviera con ella", ahonda el escrito.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de sendos delitos de amenazas y allanamiento de morada, por los que responde el encausado en concepto de autor y enfrenta una petición fiscal de tres años de prisión.

Asimismo, el Ministerio Público solicita la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 1.000 metros de la víctima por tiempo de tres años.